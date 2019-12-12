© EDPR

La banque de l’UE finance la construction de trois parcs éoliens d’une puissance totale de 96 MW dans le nord et l’ouest du Portugal

Premier projet énergétique signé au Portugal depuis l’approbation de la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie en novembre

240 emplois créés pendant la phase de mise en œuvre

Lors de la COP 25, la vingt-cinquième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir accordé 45 millions d’EUR à Eólica da Linhna, S.A, entreprise entièrement détenue par EDP Renováveis, S.A (EDPR), pour la construction de trois parcs éoliens au Portugal. Ces parcs éoliens représentent une puissance nominale totale 96 MW et permettront de créer 240 emplois durant la période de mise en œuvre. Banco Português de Investimento (BPI) participe au financement du projet.

Les trois parcs éoliens sont situés dans le nord et l’ouest du pays, précisément à Batalha dans le district de Leiria (parc éolien de Maunça – 20,5 MW), à Tarouca (parc éolien de Vigia – 28,8 MW) et à Penacova (parc éolien du même nom – 46,8 MW).

Le financement de la BEI en faveur d’EDPR aidera le Portugal à respecter le plan d’action du gouvernement relatif aux énergies renouvelables, qui prévoit que 80 % de l’électricité consommée dans le pays (en valeurs brutes) proviendra de sources renouvelables d’ici à 2030. Ce projet contribue également à la réalisation de l’objectif contraignant de la Commission européenne qui vise à ce que, à l’horizon 2030, 32 % de la consommation énergétique finale soient couverts par des sources d’énergie renouvelables.

En outre, les caractéristiques de ce prêt de la BEI sont pleinement conformes aux exigences du programme d’obligations climatiquement responsables de la Banque. Le projet peut donc être alloué au portefeuille de prêt de la BEI comprenant les opérations financées sur le produit de ces obligations. Il s’agit du premier projet énergétique signé au Portugal depuis l’approbation, en novembre 2019, de la nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie et des objectifs pour le climat.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée de l’action en faveur du climat et des opérations au Portugal, a déclaré : « Le financement de ce projet répond aux priorités de prêt de la BEI relatives aux énergies renouvelables et à l’action pour le climat. En produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, le projet concourra à la réalisation des objectifs portugais et européens en matière de décarbonation. Le Portugal dispose d’un important potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. La BEI veut l’aider à devenir un point de référence dans le secteur par la mise à disposition de financements qui soutiennent la transition vers une économie sobre en carbone, tout en favorisant la croissance et l’emploi. Encourager la production d’énergie propre est l’une de nos grandes priorités. Dans le cadre de sa stratégie visant à se positionner en tant que banque climatique de l’UE, la BEI a réaffirmé son engagement à accroître ses financements destinés à soutenir les ambitions climatiques de l’Europe. »

João Manso Neto, PDG d’EDPR : « Cette ligne de crédit nous aidera à continuer à renforcer notre présence au Portugal, notre marché d’origine et un pays qui consent des efforts considérables pour adopter un bouquet énergétique plus respectueux de l’environnement. Nous sommes en outre particulièrement motivés par le soutien d’une institution du poids de la BEI, car elle appuie non seulement notre activité, mais également toute notre contribution au progrès et au développement ».

Pablo Forero, PDG de BPI : « Avec ce projet, la Banque européenne d’investissement et BPI franchissent une nouvelle étape dans le financement de projets verts au Portugal. Nous sommes fiers de coopérer avec EDPR au cofinancement de ce projet important pour le groupe et pour les objectifs environnementaux du pays. Ces dernières années, BPI a apporté son soutien à plusieurs investissements en faveur des énergies renouvelables et projets d’atténuation des changements climatiques au moyen de prêts ou d’autres solutions de financement, comme des “obligations vertes”. Il s’agit là de l’une de nos principales priorités, pour laquelle nous avons mis en place toute une équipe de gestion des risques environnementaux et de nouveaux instruments financiers. »

Dans le détail, le projet comprend 31 éoliennes au total, de deux tailles distinctes (2 MW et 3,6 MW). Chaque parc éolien est raccordé au réseau moyenne tension. Les équipements électriques comme les câbles d’interconnexion interne et les transformateurs (basse tension/moyenne tension) ainsi que les travaux de génie civil (fondations, voies d’accès et routes internes) relèvent du périmètre du projet.

Informations générales

À propos d’EDPR

EDP Renewables (Euronext : EDPR) est un chef de file mondial dans le secteur des énergies renouvelables et le quatrième producteur d’énergie éolienne au monde. Grâce à une solide réserve de projets, à des actifs de première qualité et à des capacités de production sans égal sur le marché, EDPR a connu un développement exceptionnel ces dernières années et est actuellement présent sur 14 marchés internationaux (Belgique, Brésil, Canada, Colombie, France, Grèce, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis).

EDPR a signé un protocole d’accord avec Engie pour la création d’une coentreprise (50/50) sur le segment de l’énergie éolienne en mer. La nouvelle entreprise, qui comptera parmi les cinq principaux exploitants de parcs éoliens marins, sera opérationnelle d’ici la fin de 2019.

Energias de Portugal, S.A. (« EDP »), l’actionnaire principal d’EDPR, est une entreprise énergétique mondiale, leader en matière de création de valeur, d’innovation et de durabilité. EDP figure dans l’indice Dow Jones Sustainability Index depuis douze années consécutives.

Pour de plus amples informations, consulter le site www.edpr.com.

À propos de BPI

BPI se concentre sur l’activité de banque commerciale au Portugal. Elle y offre une large gamme de services et de produits financiers à une clientèle d’entreprises, d’acteurs institutionnels et de particuliers. BPI fait partie du groupe CaixaBank, qui détient l'intégralité de son capital social depuis la fin de 2018. Elle est la cinquième institution financière du Portugal par le volume des actifs (31,6 milliards d’EUR), sa part de marché s’établissant à 10 % des prêts et des dépôts de clients.