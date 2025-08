Le Groupe BEI au South Summit 2025

Le South Summit, qui réunit 400 intervenants, 140 investisseurs et 17 licornes du monde entier, a pour objectif de stimuler l’esprit d’entreprise et l’innovation. La quatorzième édition de cet événement phare de l’écosystème des jeunes pousses (les « start-up ») et de l’entrepreneuriat, qui s’est tenue du 4 au 6 juin à Madrid, était placée sous le thème « In Motion » (en mouvement).

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, compte parmi les principaux soutiens des jeunes pousses et est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds de l’innovation en Europe.

Lors du South Summit 2025, nos experts ont présenté la manière dont le Groupe BEI s’attache à :

lever les obstacles à l’investissement ;

soutenir les innovateurs européens ;

placer l’UE aux avant-postes de la prochaine vague d’innovations.

Participation du Groupe BEI