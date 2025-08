La demande est supérieure à l’offre de logements et les revenus ne suivent pas la hausse des prix de l’immobilier. Nos articles détaillés examinent les motifs de la crise du logement et les innovations susceptibles de la résoudre. D’une construction plus rapide, plus efficace et plus durable à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la conception, en passant par des solutions financières pour un secteur à court d’investissements, « Investir dans le logement » est un guide visant à améliorer l’offre de logements pour chacune et chacun d’entre nous.