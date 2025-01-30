Le Groupe BEI se compose des entités suivantes :

la Banque européenne d’investissement (BEI) , qui concentre son action sur le financement à long terme de grands projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation et de l’action en faveur du climat ;

le Fonds européen d'investissement (FEI), qui s'attache à améliorer l'accès au financement pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) par la mise à disposition de capital-risque, de garanties et de microfinancements.

Le Groupe BEI mobilise des financements et des compétences au service du développement durable, de l’innovation et de la croissance économique en Europe et dans le monde.



Nadia Calviño est la présidente du Groupe BEI.

