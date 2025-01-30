Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) est le bras financier de l’Union européenne.
Il mobilise des investissements publics et privés à l’appui des politiques et des priorités de l’UE.

Le Groupe BEI se compose des entités suivantes :

  • la Banque européenne d’investissement (BEI), qui concentre son action sur le financement à long terme de grands projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation et de l’action en faveur du climat ;
  • le Fonds européen d’investissement (FEI), qui s’attache à améliorer l’accès au financement pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) par la mise à disposition de capital-risque, de garanties et de microfinancements.

Le Groupe BEI mobilise des financements et des compétences au service du développement durable, de l’innovation et de la croissance économique en Europe et dans le monde.

Nadia Calviño est la présidente du Groupe BEI.
 

Mrd EUR

de financements du Groupe BEI à l’appui de projets à fort impact dans des domaines tels que la sécurité énergétique, l’innovation et l’action pour le climat en 2024.
Découvrez plus de résultats

Structure du Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement Le Fonds européen d’investissement

La Banque européenne d’investissement est le bras financier de l’Union européenne depuis 1958. Ayant pour actionnaires les 27 États membres de l’UE, elle est une importante prêteuse multilatérale et la principale bailleuse de fonds au monde pour l’action en faveur du climat.

La BEI propose des prêts, des garanties, des investissements en fonds propres et des services de conseil. Elle finance des projets qui ont un impact durable, dans les domaines de l’action en faveur du climat, de la cohésion et de l’innovation, ou encore des infrastructures sociales, de la sécurité et de la défense.

En savoir plus sur la BEI  

Le Fonds européen d’investissement est la filiale du Groupe BEI spécialisée dans le soutien aux petites et moyennes entreprises, aux jeunes pousses et aux innovateurs. Il encourage les investissements à plus haut risque en apportant des fonds propres, des garanties de prêt et une assistance technique via des intermédiaires financiers tels que des banques, des organismes de microcrédit et des fonds de capital-risque.

Il joue un rôle clé dans le capital-risque européen, en aidant les entreprises innovantes à se développer.

En savoir plus sur le FEI  

En savoir plus sur le Groupe BEI

Les grandes priorités stratégiques du Groupe BEI

Découvrez la Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027 qui expose les huit grandes priorités interdépendantes.

Le Groupe BEI en quelques chiffres

Découvrez des chiffres clés et statistiques importantes à propos du Groupe BEI.
30 janvier 2025

Rapport d’activité 2024 du Groupe Banque européenne d’investissement

Les populations et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements qui renforcent la sécurité et offrent de nouvelles possibilités.