Contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable

Voyons quelle est notre contribution aux objectifs de développement durable les plus étroitement liés à nos grandes priorités stratégiques. Compte tenu de nos domaines d’intervention, les contributions les plus importantes en 2024 concernent l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructures), l’ODD 11 (villes et communautés durables) et l’ODD 7 (énergie propre et d’un coût abordable).