Virtuelle Unterzeichnung: EIB und UniCredit Bank fördern Unternehmen mit sozialer Wirkung in Serbien

In dieser Woche haben wir eine wegweisende Vereinbarung mit unserem langjährigen Partner UniCredit Bank unterzeichnet. Wir fördern damit KMU in Serbien und verbessern ihre soziale Wirkung, tun etwas gegen Geschlechterungleichheit und Jugendarbeitslosigkeit und erreichen Menschen, die häufig vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. In einer Zeit, in der die ganze Region, so wie die EU, unter den Folgen der Covid-19-Krise leidet, schlägt die EIB-Gruppe ein neues Kapitel im Westbalkan auf. Seite an Seite mit ihren Partnern setzt sie sich für Teilhabe und Wachstum ein, wie sie es mit der Resilienzinitiative versprochen hat. Erstmals vergibt die EIB damit ein Impact-Darlehen für den privaten Sektor außerhalb der EU.

In dem Video über die virtuelle Unterzeichnung kommen EIB-Präsident Hoyer, Jean Pierre Muster, CEO der UniCredit Group, Feza Tan, CEO der UniCreditBank Serbia, und Dario Scannapieco, EIB-Vizepräsident für den Westbalkan, zu Wort.

