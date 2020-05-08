EIB President Werner Hoyer's greetings for Europe Day

Suche starten
DE
EN
FR
menü
Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen
Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Wer wir sind
back
Überblick
EIB Global
Die Klimabank der EU
Die EIB im Überblick
back
Überblick
Herausforderungen gemeinsam meistern
Partner
Die EIB – ein Mitglied der großen EU-Familie
Unsere Prioritäten
Unsere Ergebnisse
back
Überblick
Beitrag der EIB-Gruppe zu Beschäftigung und Wachstum
Beitrag der EIB-Gruppe zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Governance und Struktur
back
Überblick
Anteilseigner
Satzungsmäßige Organe
Kontrolle und Evaluierung
Organisationsstruktur
Unternehmensverantwortung
back
Überblick
Finanzierung
Mittelbeschaffung
Die EIB und die Menschenrechte
Berichterstattung über die Nachhaltigkeit
Unser eigener Anspruch
Umweltmanagement bei der EIB
Transparenz und Zugang zu Informationen
back
Überblick
Transparenz und Informationszugang
Der Beschwerdemechanismus im Überblick
Beschwerden über die Auftragsvergabe bei Projekten
Untersuchung von Betrug und Fehlverhalten
Evaluierung
Befragungen der Öffentlichkeit
Europäischer Investitionsfonds
Das EIB-Institut
Unser Angebot
back
Überblick
Darlehen
back
Überblick
Darlehen für den öffentlichen Sektor
Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor
Darlehen für den privaten Sektor
Durchleitungsdarlehen für KMU, Midcap-Unternehmen und andere Prioritäten
Mikrofinanz
Eigenkapital
back
Überblick
Venture Debt
Beteiligungen an Infrastruktur- und Umweltfonds
Beteiligungen an KMU- und Midcap-Fonds
Garantien
back
Überblick
Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen
Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen
Beratung
Mandate und Partnerschaften
back
Überblick
InvestEU
Aufbau- und Resilienzfazilität
Finanzierungsinstrumente und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
NDICI/Europa in der Welt
Geberpartnerschaften der EIB
Mandate und Partnerschaften
EU-Kombinationsinstrumente
One-Stop-Shop
back
Wohnraum
Sicherheit und Verteidigung
TechEU
Unsere Arbeit
back
Überblick
Unsere Projekte
back
Alle Projekte
Vorgeschlagene Projekte
Finanzierte Projekte
Unsere Prioritäten
back
Unsere Arbeit
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit
Digitalisierung und technologische Innovation
Sicherheit und Verteidigung
Regionalentwicklung und Kohäsion
Landwirtschaft und Bioökonomie
Soziale Infrastruktur
EIB Weltweit
Kapitalmarktunion
Unsere regionalen Schwerpunkte
back
Überblick
Europäischen Union
Erweiterungsländern
Westbalkan
Östlichen Nachbarschaft
Südlichen Nachbarschaft
Subsahara-Afrika
Lateinamerika und der Karibik
Asien und im Pazifik
EFTA-Länder
Vereinigte Königreich
Weltkarte Finanzierungen
Projektzyklus
Evaluierung
Mediencenter
back
Überblick
Newsroom
back
Überblick
Aktuelles
Pressekontakte
Storys und Essays
back
Überblick
Storys
Essays
Podcasts
Cartoons
Videosammlung
Veranstaltungen
Newsletter
Öffentliches Register
EIB-Umfragen
back
Überblick
EIB-Klimaumfrage
Fotoarchiv
Infografiken
Unser Logo
Publikationen und Research
back
Überblick
Publikationen
Unser Research
back
Überblick
Volkswirtschaft
Umfragen und Daten
Was die EIB bewirkt
Volkswirtschaft
Fachkonferenzen und Research-Netzwerke
Offene Daten der EIB
Online-Lerninhalte
Arbeiten bei der EIB
back
Überblick
Karriere
back
Überblick
Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion
Vergütung und Benefits
Unser Einstellungsverfahren
Investor Relations
back
Überblick
Wie sich die Bank refinanziert
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen
Neueste Emissionen
Ausstehende Emissionen
Investor Relations News
Investor-Relations-Publikationen
Investor Relations Newsletters
Im Dialog mit der Zivilgesellschaft
Auftragsvergabe
Kontakt zur EIB
Leichte Sprache
back
Die EIB im Überblick
Die EIB und Entwicklung
Die EIB und das Klima
Die EIB un KMU
Die EIB und die Ukraine
Die EIB und Corona
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse
Alle Ergebnisse anzeigen
Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Diese Seite ist noch nicht in Ihrer Sprache verfügbar.
×
Home
Wer wir sind
Unser Angebot
Unsere Arbeit
Mediencenter
Publikationen und Research
Die EIB und Sie
Leichte Sprache
Mediencenter
Newsroom
Storys und Essays
Videosammlung
Veranstaltungen
Newsletter
Öffentliches Register
EIB-Umfragen
Fotoarchiv
Infografiken
Unser Logo
Videosammlung
EIB President Werner Hoyer's greetings for Europe Day
08 May 2020
EIB President Werner Hoyer's greetings for Europe Day
Today, more than ever we need to stand together, as communities and as a union.
Als Nächstes anschauen
25 July 2025
One Week, One Minute: New projects in Ireland, Spain and Italy
17 July 2025
EIB Global: Shaping a more resilient, sustainable and inclusive world
30 June 2025
Partnering for impact: The EIB and LeapFrog Investments