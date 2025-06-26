Gegen Wissenslücken bei Investitionen und Lieferketten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (GD GROW) der Europäischen Kommission erstellen gemeinsam eine Reihe von Analyseberichten über industrielle Ökosysteme und die Resilienz europäischer Wertschöpfungsketten.

Investitionen tragen wesentlich dazu bei, EU-Ziele wie die grüne und die digitale Wende zu erreichen. Doch längst ist nicht klar, was Investitionen fördert oder behindert und wie belastbar Europas Branchen und ihre Wertschöpfungsketten gegenüber vorübergehenden und strukturellen Schocks sind.

Es ist wichtig, zu verstehen, wie solche Schocks den Investitionsbedarf verändern und wann Unterstützung von öffentlicher Seite erforderlich ist. Umfragebasierte Daten können hier Aufschluss geben. Deshalb hat die EIB eine Umfrage zu Lieferketten durchgeführt, zusätzlich zu ihrer jährlichen Investitionsumfrage, mit der sie bei Unternehmen allgemeine Investitionstrends ermittelt.

Daten-Portal der Lieferketten-Umfrage