EIB-Klimaumfrage

Wir als Klimabank der EU sehen Klimafinanzierungen als unsere Kernaufgabe. Als größter multilateraler Geldgeber und einer der wichtigsten Klimafinanzierer weltweit will die EIB die erforderlichen Mittel mobilisieren, um die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt aller Wirtschaftsinvestitionen – deshalb ist es uns wichtig, die öffentliche Meinung zum Klimawandel zu kennen. Seit 2018 organisieren wir umfassende Klimaumfragen in Europa, China und den USA. Wir wollen wissen, welche Einstellungen und Erwartungen die Menschen weltweit zum Klimaschutz haben, und damit die öffentliche Debatte bereichern. 2022 befragten wir erstmals auch Menschen in zehn Ländern in Afrika und im Nahen Osten. So bekommen wir einen noch breiteren Überblick.