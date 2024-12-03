Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB-Klimaumfrage

Wir als Klimabank der EU sehen Klimafinanzierungen als unsere Kernaufgabe. Als größter multilateraler Geldgeber und einer der wichtigsten Klimafinanzierer weltweit will die EIB die erforderlichen Mittel mobilisieren, um die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt aller Wirtschaftsinvestitionen – deshalb ist es uns wichtig, die öffentliche Meinung zum Klimawandel zu kennen. Seit 2018 organisieren wir umfassende Klimaumfragen in Europa, China und den USA. Wir wollen wissen, welche Einstellungen und Erwartungen die Menschen weltweit zum Klimaschutz haben, und damit die öffentliche Debatte bereichern. 2022 befragten wir erstmals auch Menschen in zehn Ländern in Afrika und im Nahen Osten. So bekommen wir einen noch breiteren Überblick.

EIB-Klimaumfrage

2024-2025

Edition VII

2023-2024

Edition VI

2022-2023

Edition V

2021-2022

Edition IV

2020-2021

Edition III

2019-2020

Edition II

2018-2019

Edition I

Wichtige Publikationen

  • 3 Dezember 2024

    Die EIB-Umfrage zum Klimawandel

    Die siebte EIB-Umfrage zum Klimawandel liefert wertvolle Informationen, wie die Menschen in Europa 2024 über die Herausforderungen und Chancen der Klima-Anpassung denken.

    Klima und Umwelt
  • 20 April 2022

    The EIB Climate Survey 2021-2022

    The fourth edition of the EIB Climate Survey shows that a majority of Europeans are confident that climate policies will improve their quality of life and create jobs.

    Climate and environment
  • 31 Mai 2021

    The EIB Climate Survey 2020-2021

    The third edition of the EIB Climate Survey shows that COVID-19 has changed people’s perception of the climate emergency. Most Europeans now consider the pandemic to be the greatest challenge facing their countries, but climate change remains a crucial issue.

    Climate and environment
  • 15 Juni 2020

    The EIB Climate Survey 2019-2020

    Conducted in partnership with market research firm BVA, the survey aims to inform the broader debate on citizens’ attitudes and expectations in terms of climate action in the European Union, the United States and China.

    Climate and environment