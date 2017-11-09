Der Mann der Wüste

Seine Worte berührten mich zutiefst. Ich versuchte mich abzulenken, indem ich mich am Gespräch meiner Kollegen über die Schönheit der Landschaft beteiligte ... den Sand, die felsigen Hügel und das von Orange und Gelb eingerahmte üppige Grün.

Am Ziel angekommen, musste ich beim Anblick des Schildes am Eingang der Anlage unwillkürlich lächeln: „Noor “ Arabisch für Licht“.

Unsere Gastgeber begrüßten uns und gaben uns einen detaillierten Überblick über die Funktionsweise des Solarkraftwerks. Sie stellten uns die verschiedenen Bauphasen des Projekts vor und erläuterten, wie das Sonnenlicht in Energie umgewandelt wird, um den Mangel an Öl- und Gasvorkommen in Marokko auszugleichen. Sie erklärten uns auch, wie Noor durch die Eindämmung der immer bedrohlicheren Gefahren des Klimawandels dazu beiträgt, die Erde zu schützen.

Unter den Besuchern befanden sich auch Vertreter der Europäischen Union. Über die Europäische Investitionsbank und andere europäische Einrichtungen unterstützt die EU die Anlage mit Geld und in anderer Form.

Vorrangigstes Ziel des Projekts ist es, Einheimische mit einer Vielzahl von Dienstleistungen zu versorgen und Arbeitsplätze zu schaffen “ vor allem in den späteren Phasen. Dies ist zweifelsohne wichtig, aber es ist nicht alles!

Das Solarkraftwerk „Noor“ erzeugt Energie, indem es Sonnenstrahlung auffängt, speichert und in Strom verwandelt. So ist die Energie rund um die Uhr verfügbar und hilft Arbeitern, ihre Maschinen zu betreiben, Studenten, ihren Weg in ein erfolgreiches Leben anzutreten, älteren Menschen, mit der Welt in Kontakt zu bleiben, und Müttern, ihre tägliche Hausarbeit leichter zu erledigen. Das Projekt macht sich die Energie der Sonne zunutze und stellt sie den Menschen der Region in Form von Licht “ „Noor“ “ zur Verfügung. Es ist eine unerschöpfliche Quelle dynamischer Energie.

Trotzdem ist das Licht, das durch dieses Projekt erzeugt wird, nicht das Licht, nach dem mein Herz sucht!

Obwohl ich die überaus informative Führung durch die Anlage zu schätzen wusste, gingen mir die Worte des weisen alten Mannes nicht aus dem Kopf. Sie stürzten mich in immer tiefere Verwirrung, je näher der Arbeitstag seinem Ende kam.

Zurück im Hotel versuchte ich, ein wenig zu schlafen. Der Tag war lang und ermüdend gewesen, zumal wir einen Großteil davon auf der Straße verbracht hatten. Aber ich konnte nicht abschalten; von Ruhelosigkeit und Anspannung geplagt stand ich schließlich wieder auf und beobachtete vom Fenster aus den Sonnenuntergang. Der weise alte Mann saß noch immer an seinem Platz. Die letzten Sonnenstrahlen verabschiedeten sich in einem prächtigen Farbenspiel vom blauen Himmel, doch konnte ich den Anblick nicht genießen, weil mich die Gegenwart des alten Mannes völlig durcheinander brachte. Ich beobachtete ihn, während er mit derselben Ruhe und Gelassenheit wie am frühen Morgen unbeweglich da saß.

Spontan machte ich mich auf den Weg zu ihm. Doch je näher ich kam, desto weiter schien er sich zu entfernen. Ich spürte eine schwere Bürde auf mir lasten, und alles, was ich mir wünschte war, diese Last auf ihn abzuwälzen; vielleicht konnte er mir helfen, meine Beklommenheit zu überwinden.

Als ich endlich bei ihm ankam, fragte ich ihn ungeduldig:

„Wie finde ich das Licht?“

Doch er antwortete nur mit einem Lächeln und blieb ansonsten vollkommen still; ich wiederholte daher meine Frage mit immer größerer Dringlichkeit, aber vergebens. Er verharrte in derselben Haltung, lächelte und schwieg.

Mutlos und erschöpft setzte ich mich neben ihn. Gedankenverloren betrachtete ich den Mond mit seinen Kreaturen, die mir freundlich zuzulächeln schienen. Sein schimmerndes Licht vertrieb die Dunkelheit auf den Sandhügeln und erweckte sie zu geheimnisvollem Leben.

Enttäuscht verließ ich den weisen Alten schließlich und machte mich auf den Rückweg. Immer schwerer wurden meine Schritte, als ich plötzlich das flackernde Licht einer Laterne vor mir erblickte. Das Licht gehörte zu einem kleinen Haus, in dem Menschen beisammensaßen und sich unterhielten. Das Dach war aus Holzbrettern gezimmert, draußen stand eine große Steinbank, die von Kissen bedeckt war, davor Stühle aus Holz. Palmen umstanden das Haus.

Ich fühlte mich schwach und spürte, wie mich meine Energie verließ. Je näher ich dem kleinen Haus kam, desto mehr verschwamm es vor meinen Augen ... Die Jahres meines Lebens schienen im Zeitraffer an mir vorüberzuziehen. Ich konnte nicht klar sehen. Alles, was ich hörte, war ein Flüstern, das ich nicht verstehen konnte. Ich geriet ins Wanken ... und fiel zu Boden.

Ich spürte, wie ich aufgehoben und auf einen der Holzstühle gesetzt wurde. Alle sprachen durcheinander, als sie besorgt fragten:

„Was fehlt Ihnen?“

Ich antwortete ihnen, dass ich keine Luft bekam und mich nicht bewegen konnte. Sofort bot einer an:

„Bleiben Sie bei uns, und erholen Sie sich ein wenig.“

Ein anderer fragte mich tadelnd:

„Warum sind Sie so dünn angezogen? Es ist kalt.“

Und wieder ein anderer sagte:

„Ich bringe Ihnen eine Tasse Tee. Wir werden Sie nicht stören mit unserer Unterhaltung. Bleiben Sie einfach sitzen und entspannen Sie sich.“

Mit vor Kälte erstarrten Gliedern saß ich bei ihnen. Sie reichten mir eine Tasse heißen Tees, und allmählich spürte ich, wie die Wärme in meinen Körper zurückkehrte. Ich bemerkte, dass sie über mich sprachen:

„Er ist ein Stadtbewohner; sie leben alle so. Sie vergeuden ihr Leben auf der Jagd nach Geld und Macht und vergessen darüber, was das Leben wirklich ausmacht.“

Sein Freund pflichtete ihm bei:

„Das stimmt. Sein Zustand ist nichts anderes als eine Warnung, sein Leben nicht zu vergeuden. Es ist, als wollte das Leben selbst ihn daran erinnern, dass er nicht mehr jung genug ist, um so dünn angezogen herumzulaufen.“

„Genau. Danken wir Gott für das Geschenk einer guten Gesundheit. Möge Gott ihn heilen und ihm den richtigen Weg weisen.“

Ein Dritter sagte:

Das Leben der Städter ist so seltsam! Glaubt mir, sie verhalten sich, als wären sie Maschinen und erkennen gar nicht, welchen Schaden sie sich zufügen, bis Krankheiten ihren Körper schwächen. Im Laufe der Zeit setzen sie immer mehr Rost an und bemerken es gar nicht.“

„Lasst uns Gott für alles danken.“

Sie sprachen über dies und das, während sie sich gegenseitig erzählten, wie sie den Tag verbracht hatten. Ich betrachtete ihre zufriedenen Gesichter und ihr frohes Lächeln. Ihre positive Energie und ihre Lebensfreude waren so ansteckend, dass meine Kraft allmählich zurückkehrte. Mir war nicht mehr kalt.

Als ich aufstand, dankte ich ihnen für ihre großzügige Hilfe. Sie luden mich ein, zum Abendessen zu bleiben, aber ich bestand darauf, aufzubrechen. Einer fragte mich schließlich, warum ich Stunden neben der Statue verbracht hatte. Ich lächelte und schwieg zur Antwort.

Ich überquerte die Straße und wandte mich in Richtung des Hotels, als ich plötzlich dem Mann der Wüste gegenüberstand. Ich hatte das Gefühl, dass er zu mir sprach. Er sagte:

„Sind Sie sich bewusst, dass die Sonne an einem Tag durchlebt, was Sie über viele Jahre durchleben? Sie ist ein Fötus, wenn sie morgens aufgeht, später krabbelt sie wie ein Kleinkind über den Sand. Sie erreicht die Blüte ihrer Jugend am Mittag und mit jeder weiteren Stunde verliert sie dann an Kraft “ genauso wie wir Menschen altern.“

Er fügte hinzu:

„Ich bin der Mann der Wüste. Ich habe gelernt, mithilfe des Lichts, das von innen kommt, in der Dunkelheit zu sehen. Ich kenne Sie genau: Sie sind ein guter Mensch, aber Sie haben sich in eine Maschine verwandelt. Mein Sohn, das Herz ist die Quelle des Lichts. Sie haben die Tür zu Ihrem Herzen verschlossen. Das Licht ist in Ihrem Inneren verborgen, aber ich kann es sehen. Öffnen Sie Ihr Herz für die Menschen, und teilen Sie mit ihnen Ihr Licht “ lassen Sie es Ihren Weg und den Weg der anderen erleuchten.“

Mahnend fuhr er fort:

„Wenn Sie Ihr Herz verschließen, werden Sie nur mit Ihrem Verstand sehen und hören, und das ist nicht gut. Übergehen Sie niemals Ihr Herz und Ihre Gefühle.“

Ich nickte zu seinen Worten und ging mit leichterem Schritt zum Hotel zurück. Meine Sorgen waren von mir abgefallen. Ich hatte die Antwort gef