Shaping the Chaos

Wir machen Mittagspause im Noor-Hauptgebäude, wo es alles gibt, ein Auditorium, einen künftigen Ausstellungsraum, lange Flure mit Büros, die nur über Fingerabdruckscanner sich öffnen, alles eigentlich, außer Kaffee. Das ist von allen faszinierenden Dingen das Unglaublichste, sage ich, während ich matt in meine Lunchbox starre. Hundertfuffzig MASEN-Leute arbeiten hier, laut Tarik, arbeiten – wie machen die das, arbeiten, ohne Kaffee. Ein Mysterium.

Nach dem Lunch fahren wir zu Noor II und III. Zunächst die Spiegel­reihen, aseptisch und erhaben inmitten von Baustellenentropie; als ginge sie das alles nichts an, träumen sie in Paaren einander zugeneigt, spiegeln in iterierendem Zwiegespräch nichts als einander, und einander, und einander. Eine Außenreihe sieht zu der Piste, die wir befahren, Himmel und Erde sind in den Spiegeln vertauscht, wir fahren einen halben Kilometer entlang eines Streifens Spiegelachsenwelt, in der uns drei psychedelisch langge­dehnte Geländewagen begleiten. Links von uns prosaische Rohre, an ihren Verbindungsstücken mit vielen kreideweißen und höchst menschlichen Anweisungen bekritzelt.

Kann man eine Spezies nicht lieben, die eine solch sture, gloriose, erhabene Futuristik inmitten einer Wüste aufstellt, und gegenüber der Holperpiste auf schröddlige Rohre mit weißem Edding etwas notiert, was wahr­scheinlich in etwa heißt Rohrstück A11 mit A15 verbinden und dabei nicht von 400° heißen Flüssigkeiten trinken?

Dann Noor III. Eigentlich alle, sagt Salma, sagen Star Wars. Ich möchte das bestätigen und hinzufügen: WOW, in Versalien. Zunächst fahren wir durch Flächen, die bewachsen sind von Säulen, die aus der Wüste ragen wie ein niedergebrannter Wald. Dann, einige hundert Meter weiter, sind den Stümpfen Kronen gewachsen, quadratische Kronen, fast tennisplatzgroß. Tausende dieser technologischen Bäume reihen sich in konzentrischen Kreisen, blickt man die Reihen entlang, scheinen sie sich erst in weiter Ferne zu krümmen. Ihr Name ist so schön wie ihre Erscheinung: Heliostat.

Es gab Zeiten, da hielten wir die Sonne für einen Gott. Wir nannten ihn Ra, Viracocha, bei Dutzenden anderer Namen oder auch Helios. Es gab Zeiten, da wir das Firmament für von Atlas getragen hielten, später dann für eine über die Erde gestülpte Schutzglocke, und die Sterne für Gucklöcher, von den Engeln ins Firmament gepiekst, um über uns zu wachen.

Ich habe vor dieser Reise Paul Bowles wiedergelesen, den Himmel über der Wüste, der im Original The Sheltering Sky heißt. Der schützende Himmel, der sich über die Wüste legt, ist bei Bowles das Bollwerk, daß die dahinterliegende brüllende Leere davon abhält, uns zu verschlingen. Die Bowles-Protagonisten gehen in die Wüste, um zugrunde zu gehen.

Die Heliostaten, Individuen und doch zwangsweise dem Herdentrieb folgend, wie wir, richten sich alle einzeln und autark gesteuert nach der Sonne aus, jeder einzelne der 7.400 wird die Sonne, die wir Helios nennen könnten oder Ra oder einen durchschnittlich großen Stern im äußeren Drittel der Milchstraße, auf einen Turm im Zentrum ihrer konzentrischen Kreise reflektieren, einen Turm, 247 Meter hoch, an dem man dynamisch baut und der dereinst, zumindest kurzfristig, das höchste Bauwerk Afrikas sein wird und so hell gleißen wie eine kleine selbstgemachte Sonne. Wir werden ein Gruppenfoto, das einzige dieser Reise, hier machen, wir, in Helmen, Westen und geliehenen Schuhen, vor dem wachsenden Turm, flankiert von Heliostaten. Die Sonne wird sich aufblähen zu einem Roten Riesen und danach schrumpfen zu einem Weißen Zwerg. Wie lange gedenken wir zu überleben, bis dahin, oder wollen wir bloß aus sportlichem Ehrgeiz die Saurier toppen und es auf 170 Millionen plus Eins bringen?

Meine idealistischeren Reisegenossen scheinen dem Menschen auch nicht gänzlich zu trauen, sie stellen viele Fragen nach der Sicherheit Noors bezüglich terroristischer Anschläge.

Ich denke, ochgottchen, wen scherte ein Anschlag auf eine höchst theoretische Sciencefiction-Hoffnungsanlage wie diese, bring zwei Dutzend Touristen an einem Strand oder auf dem Dschemaa el Fna um, und aber Hallo, und das weiß ich als Laie genauso wie jeder halbwegs aufgeweckte Terrorist.

Abends, sagt Tarik, als wir zum Abschied auf dem Aussichtsturm des Besucherzentrums stehen, ist es wunderschön, ich werde nie müde, dem zuzusehen: Wenn sich mit dem Sonnenuntergang alle Spiegel simultan in ihre Ausgangsposition zurückdrehen. Ich wünschte, ihr könntet im Frühling hier sein, auf dem Atlas liegt dann noch Schnee, und die Spiegel sind frühmorgens und gen Abend erfüllt vom Licht der tiefstehenden Sonne und den glühenden, schneebedeckten Gipfeln.

Und da muß mir vielleicht doch, ganz kurz und ohne daß ich davon erzählen wollte, daß Herzchen schier brechen vor lauter Liebe zu meiner wundervollen, schrulligen, brillanten, verlorenen und verkommenen und ganz und gar poetischen Spezies.

Auf dem Noor-Modell, das unter Glas im Besucherzentrum steht und das von uns allen ausgiebig fotografiert ward, denn das ganze ist so gigantisch, man kann es nur anhand eines Modells nicht begreifen, liegt ganz am linksunteren Rand, inmitten des rotgrauen Gipses, der die Leere der Wüste darstellt, ein Dörfchen, keine Modellstraße führt dorthin, aber ein Schildchen steht dran: Tiflit. Ich will zu dem Dorf, sagte im Laufe des Nachmittages Luigi; ich auch, sagte ich, und wir werden erst später feststellen, daß wir von verschiedenen Dörfern reden, er spricht von Tassel­mante, ganz unten mittig im Modell, angrenzend an Noor, eine Straße führt hindurch. Tag Zwei hat ein höchst touristisches Umland­programm für uns auf dem Zettel, und auch Tag Zwei beginnt mit einer Kleinst­meuterei, angezettelt von Luigi, unterstützt von mir: Bevor wir die touristische Parallelwelt besehen, möchten wir einen Blick auf die richtige Welt werfen. Salma arrangiert das noch am Vorabend. Luigi und ich unterhalten uns über Parallelwelten, vielleicht, sage ich, hätte auch das meine Story sein können, die Parallelwelten, die wir uns bauen, durch die wir uns bewegen. Die sich möglicherweise niemals berühren. Wir sind eine seltsame, verstiegene Spezies, deren Welten sich in ihren Köpfen formen. Wir müssen dieses Dorf sehen, sagt Luigi, ich kenne Aït-Ben-Haddou, ist schön, aber seit langem eine tourist trap. Wir müssen sehen, wie dieses Dorf, dieses echte Dorf, aussieht, das dort direkt am Perimeter von Noor liegt. Agreed, sage ich, aber mein Dorf, Tiflit, wäre noch schöner, kein Auge hat es jemals erblickt, kein Weißer hat es jemals betreten. Wir lachen und scherzen, und ich habe daheim einen ganz unironischen Regalmeter mit Büchern der Entdecker des Heroic Age der Polarfahrt, den Männern, die damals aufbrachen für mehrere Jahre zu einem unkartierten Kontinent, der Antarktis, die Wüste der vollkommensten Abwesenheit, noch nicht mal mehr Farben oder Geruch gibt es dort. Es ist die vollendetste Inkarnation von Sehnsucht, die ich kenne. Die Männer gingen dorthin und nicht wenige zugrunde, die, die überlebten, gingen wieder dorthin und wieder. Mallory, gefragt, warum er den Everest zu besteigen versuche, sagte: Weil er da ist.

Manchmal macht mich die Hingabe zu meiner Spezies schwindelig. Wie nur kann die Evolution etwas so Schönes und Sinnloses wie uns erschaffen haben. Wie können wir sterblichen Säugetiere, mit Bewußtsein gestraft, zu diesen Dingen fähig sein. Unser Leben, unser einziges, auf’s Spiel setzen für einen Gipfel, einen Pol, eine Idee, eine sinnlose Leidenschaft, das Innere unkartierter, tödlicher Länder. Men go out into the void spaces of the world for various reasons. Some are actuated simply by the love of adventure, some have the keen thirst for scientific knowledge, and others are drawn by the lure of „little voices“, the mysterious fascination of the unknown. So mein Lieblingszitat von Sir Ernest Shackleton, meinem Lieblingspolarforscher. Shackleton hat in der Antarktis, wenn es ums Überleben ging, brilliert. Im sogenannten wirklichen Leben taugte er nichts. Ich habe die little voices mein Leben lang gehört. Nur ob ich zu irgendwas tauge, das ist nach wie vor ungeklärt.

Tasselmante taugt. Soviel ist klar; real, sagt Luigi. Ich war heute früh wach, zum Sonnenaufgang in den eisigen Pool gesprungen, sondersamerweise zwitschern in einem Blumenbaum daneben jeweils zur Dämmerung hunderttausend hysterische Vögel, danach hatte ich hinreichend Kaffee, nur den psychedelischen Schwebezustand werde ich nicht los. Vielleicht liegt es an Mustaphas Musik – er trägt übrigens seit heute Morgen einen saucoolen Berberturban. Vielleicht liegt es an Tasselmante. An der Straße stehen zur Linken zwei, drei recht moderne Bungalows, an einem steht Association Tasselmante Pour le developpment, aus einem anderen dringen Kinder­stimmen, nur Menschen sieht man nicht. Nirgendwo. Zur Rechten ein Gewirr aus müden Lehmgebäuden, zerfließenden Lehmtürmen, der schmelzenden Erinnerung an Bauten und Räume und Grandezza, die nur noch von Tauben und Hitze bewohnt wird. Verliert man sich darin und mäandert durch die archaischen Strukturen, stößt man auf einen Kanal, an den sich überraschendes Grün drängt, stößt man auf einen alten Mann und seine verschleierte Frau, die sich umgehend hinter die nächste Mauerecke zurückzieht. Ich stoße zudem irgendwo auf Auke und vermute, irgendwo anders macht sich Salma gerade Sorgen, ob sie uns alle jemals wiederfindet. Später werde ich ihr sagen, aus dem Fundus meiner tiefen Heroic-Age-Polarfahrtweisheit, sie müsse sich keine Sorgen machen, auf Expeditionen wie dieser kämen nicht alle durch, zehn bis zwanzig Prozent Verlust seien akzeptabel, und wir werden daraus einen Running Gag entwickeln.

Vieles kann ich begreifen an unserer Spezies, kann ich erklären aus unserer evolutionären Herkunft, unserer genetischen Disposition, unserer Neuro­chemie. Ich bin mir bewußt, wie mein Empfinden von jubilierendem Glück zusammenhängt mit all diesen geilen Hormonen und Neurotransmittern, die mein Körper ausschüttet, wenn ich ihn in Bredouille bringe: Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin, all das, was unsereins Seele nennt. Was ich nicht begreife, ist Humor. Welchen evolutionären Zweck erfüllt Humor? Es gibt für unsere Fähigkeit zu Humor eigentlich nur eine einzige Erklärung: Einen Gott, der uns boshafterweise sowohl mit Sterblichkeit als auch mit Bewußtsein ausgestattet hat, und sich dann doch noch in letzter Minute erbarmte und uns eine einzige Waffe gegen diese Zumutung in die Hand gab: Humor.

Von Tasselmante fahren wir lange durch sehr viel Wüste, heiße Luft fegt durchs Wageninnere, inzwischen ist auch Auke berberisiert und trägt einen Turban, vermutlich von Mustapha kundig gewickelt, der Wind mischt sich mit der Musik, und das ist natürlich die zweite Waffe, mit der uns der Gott, an den ich nicht glaube, ausstattete: Musik.

Aït-Ben-Haddou, ein Ksar, eine befestigte Stadt aus Lehm, ist eine holly­wood­schön einen Hügel emporwuchernde Angelegenheit und eine anstren­gende, Luigi wußte es, Touristenfalle. Weil sie so hollywoodschön ist, hat Hollywood hier ungefähr zweieinhalbtausend Filme gefilmt, jedenfalls wenn man Mohammed glauben will, unserem neuen Zusatzguide mit ADHS-Problematik, der ununterbrochen Filmtitel herunterrasselt: Law­rence of Arabia, Die Mumie, Gladiator, Prince of Persia, Game of Thrones, Der Himmel über der Wüste sowieso; wenn er fertig ist, fängt er von vorne an. Schön ist, als er auf einen Lehmhubbel deutet und sagt, das gehöre zum Prinzen von Persien, und irgendjemand aus unserer Gruppe fragt, wie der denn hierhergekommen sei. Aber das Allerallerschönste ist das Tor, das so verfallen und malerisch am Ufer des Wadis steht, von dem Aït-Ben-Had­dou den Hügel hinauf zu wachsen beginnt. Kunstharz, sagt Moham­med, mit Lehm verkleidet. Überbleibsel eines Films. Ich bin hingerissen über diese Inszenierung, die nicht weniger glaubwürdig aussieht als die Stadt selbst, die übrigens, wie soviele Weltkulturerbestätten, von Souvenir­shops zerfressen ist wie von Ekzemen. Welch angenehmes Realitätsvertigo, über das ich noch beim trägen Lunch auf der Dachterrasse des echten Ortes am gegenüberliegenden Hügel grinse. Über das ich noch drei Wochen später grinse. Wir lunchen mit Blick auf Aït-Ben-Haddou und das gefakte Plastik­tor. Wie kann man eine Spezies nicht lieben die so bizarr ist wie die unsere.

Spät erst brechen wir auf zu unserem letzten Programmpunkt, der Fint-Oase. Sie schmiegt sich mit einem schmalen Streifen üppiger Vegetation an ein Wadi, wo wir aussteigen und zu Fuß weitergehen, wenige Schritte durch Dattelpalmen und Blüten, Mohammed fängt eine schlanke Schlange aus dem Bewässerungskanal und jagt damit den Kindern einen Heiden­schrecken ein. Durch einen unscheinbaren Lehmmauereingang treten wir ein in Gastlichkeit, lassen uns auf Lungerlagern nieder, über eine Lichtkuppel fallen Sonnenstrahlen, wir bekommen Tee und Datteln serviert, es ist schön und ruhig und friedlich, alle beherrschen das, Schönheit, Ruhe, Friedlichkeit, nur ich bin zu unruhig, immer, ich kann nicht sagen warum. Ich geh ’n bißchen raus, sage ich zu Salma, und wenn du mich nicht wiedersiehst ... sind zehn bis zwanzig Prozent Verlust akzeptabel, ergänzt sie meinen Satz.

Ich gehe raus, merke mir das unscheinbare Tor, gehe durch zwei, drei Gassen, schüttele zwei, drei Kinder ab. Das Dorf schmiegt sich an einen Hang. Der Hang, Schotter, reckt sich zu Felsen, ein Weg zeichnet sich ab zu einem Paß. Nichts Schöneres gibt es als Päße. Hinter jedem Paß eine Welt. Hinter jeder Welt eine weitere Welt.

Vor unserem Abflug wird Luigi um ein Statement von uns allen bitten, für rein private Zwecke, er filmt uns mit seinem Smartphone, ich hasse sowas, mit mir fängt er an, ich mache Quatsch, Quatsch ist das einzige Sinnige, was Gott mir jemals in die Hand gegeben hat. Carsten, Liz’ Mann, sagt in des vor ihm knieenden Luigis Smartphone-Kamera, er habe in Noor eine fast religiös zu nennende Epiphanie erlebt. Er sei im Laufe der Jahre so pessimistisch geworden, was Technologie und unsere Zukunft angehe, diese Erfahrung aber habe ihm Hoffnung gegeben. Er führt das aus, wir alle hängen an seinen Lippen, thank you, sagt Luigi schließlich, you are an inspiration for me. Für mich auch, würde ich gerne sagen, wären nicht da nicht sofort all diese Zahlen, all diese Bilder, all diese Erfahrungen und Erwägungen, die mir sagen: Wir haben keine Chance.

Knapp dreihundert Meter liegt der Paß über dem Dorf, schätze ich, ich gehe viel in die Berge, ich bin ganz gut im Distanzen schätzen. Daß ich auf dem Weg ebendort hinauf bin, merke ich hingegen erst relativ spät, muß so’n Automatismus sein. Ich bin den Schotterhang direktemang hinaufgekraucht, ein gerüttelt Stück, bevor mir klar wird, daß ich dort hoch will, zu diesem Paß. Wissen, welche Welt dahinter liegen mag. Ich quere zu dem Weg, der sich, angedeutet, in Serpentinen hinaufschlängelt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, denn ich nehme an, Salma würde ein Sechstel Verlust doch nicht so einfach abschreiben, andererseits habe ich unten, tief unten, ich habe nicht bemerkt, wie hoch ich schon bin, die Geländewagen im Blick, wenn mein Rudel dort aufläuft, werde ich es sehen. Es ist immer noch heiß, und es weht ein Wüstenwind mit einer Ewigkeit und Indiffe­renz, wie es nur Winde aufbringen, die von sehr weit weg über allerhand Wüste kommen. Kurz bin ich fast glücklich, des Windes wegen, aber für’s Glücklichsein habe ich keine Zeit, ich will verdammt noch mal hoch zu dem Paß. Gewaltige Gesteinsbrocken sinnieren am Wegesrand. Die Sonne steht tief, wirft goldenes Licht und lange Schatten. Eine Oase kann man nicht begreifen, wenn man per Geländewagen angekarrt wird, sondern erst, wenn man sie von oben sieht, ein fragiles bißchen Leben, an der Biegung eines trockenen Wadis wuchernd. Am gegenüberliegenden Hang, entfernt, leuchtet etwas, das wie ein Heiligtum aussieht. Noch zehn, fünfzehn Minuten, und ich bin auf der Paßhöhe und werde sehen, welche Welt dahinter liegt.

So wahrscheinlich sind wir, wir Menschen. Men go out into the void spaces of the world. Wir sind maßlos, immer gewesen. Wir sind schon vor Hunderten von Jahren durch diese tödlichen Wüsten geritten, auf unseren Kamelen, monatelang, weil dahinter Welten lagen, schön und lukrativ. Wir haben mit ungenügenden Schiffen die Ozeane besegelt, es riskiert, über den Rand der Welt zu fallen, und haben statt eines Randes eine neue Welt gefunden. Wir besteigen Berge, deren Gipfel in den Jetstream ragen – in Flughöhe der Flugzeuge, die wir erfunden haben, weil wir fliegen wollen – nur deshalb, weil sie da sind. Weil sie da ist, die Materie, die uns umgibt, aus der wir bestehen, bauen wir kilometerlange Teilchenbeschleuniger, zerlegen die Welt in Elementarteilchen, in Quanten, in Higgs-Bosonen, und fragen uns dann, was dahinter ist. Wir fliegen zum Mond und äugen von dort sehnsüchtig zum Mars hinüber. Wir hören die leisen, lockenden Stimmen. Auf dem Südpol steht eine Polarstation, ganzjährig bewohnt von Menschen, im Winter gleichen die Bedingungen denen einer Weltraum­station, wir machen das, weil wir es können. Wir errichten, weil wir selbst die Sonne uns zueigen machen, schimmernde Solarkraftwerke, erhabener und eindrucksvoller noch als jegliche Pyramide zu Ras Ehren, deren Heliostaten sich wie Pflanzen, wie wir, seit jeher, zur Sonne wenden. Wir pflanzen kleine Gewächse davor, die nicht gedeihen könnten, würden wir es nicht mit gewiefter Bewässerung erzwingen. Wenn wir Wasser brauchen, erschaffen wir einen See, tiefblau und lässig, uns doch egal, ob er inmitten einer Wüste zuliegen kommt. Vergeblichkeit ignorieren wir, wir wissen, daß wir zuviele sind, aber wir werden keinen von uns zurücklassen, wir werden, wenn wir können, jedes Kind impfen, jeden Grauen Star behan­deln, damit keiner von uns erblindet, jeden Hungernden speisen, jede Krankheit kurieren, wir werden die Flüsse stauen, die Berge durchtunneln, die Götter unterwerfen. We are shaping the chaos. Das ist, wer wir sind. Danebst werden wir uns unablässig Geschichten erzählen, Geschichten von Helden, Abenteuern und Gefahren, Geschichten von maßloser Größe; ist uns die Größe nicht groß genug, bauen wir majestätische Torbögen aus Plastik vor majestätische Historie. Und singen, weil uns aus unerfindlichen Gründen Musik ebenso innewohnt wie das haltlose Lachen über uns selbst. Welch ein Privileg müßte es sein, einer derart irren und gestörten und verlorenen und vollendet wunderschönen Spezies wie der unseren anzu­gehören.