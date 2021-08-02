Eckpfeiler der Erholung

Um die kommunalen Ausgaben- und Investitionsprioritäten besser zu beurteilen, führte die Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen der Europäischen Investitionsbank im Sommer 2020 eine Umfrage durch. Zwischen Mai und August 2020 befragte sie 685 Kommunen zu Infrastrukturlücken, Investitionsbedarf und Investitionshürden. Die Ergebnisse sind in einem neuen Bericht zusammengefasst: The state of local infrastructure investment in Europe: EIB Municipalities Survey 2020.

Mehr Investitionen Die kommunalen Investitionen nahmen ab 2017 wieder zu. Fast zwei Drittel der Kommunen in der EU hatten in den drei Jahren vor der Pandemie ihre Infrastrukturinvestitionen erhöht. Investiert wurde vor allem in die digitale Infrastruktur (70 Prozent der Kommunen), soziale Dienste (60 Prozent) und in den Klimaschutz (56 Prozent). Die Umfrage zeigt jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen europäischen Regionen. Südeuropa, das noch immer unter der Finanzkrise litt, hielt sich bei den Ausgaben weiterhin zurück. Die meisten befragten Kommunen in Südeuropa investierten weniger oder gleich viel im Vergleich zu vorher, wobei der Großteil ihrer Ausgaben auf Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen und nur ein kleiner Teil auf neue Infrastruktur entfiel. Im Gegensatz dazu stockten fast drei Viertel der Kommunen im übrigen Europa ihre Infrastrukturinvestitionen auf.

Viele Kommunen waren der Ansicht, dass ihre höheren Investitionen nicht ausreichten, um die künftigen Herausforderungen zu meistern. Dies galt vor allem für ihre Investitionen in den Klimaschutz (65 Prozent), die Anpassung an den Klimawandel (69 Prozent), die Digitalisierung (47 Prozent) und den öffentlichen Verkehr (46 Prozent). Besonders viele Bedenken in Bezug auf den städtischen Verkehr gab es in Südeuropa. Neuinvestitionen werden durch verschiedene Hürden ausgebremst. Die größte besteht nach Ansicht der meisten Kommunen in den fehlenden finanziellen Mitteln, gefolgt von bürokratischen Vorschriften (sowohl die Dauer der Verfahren als auch die Unsicherheit in Bezug auf die Vorschriften) und mangelnder Fachkompetenz zur Durchführung von Projekten. Diese Hürden gibt es den Kommunen zufolge auch bei klimabezogenen Investitionen, wobei hier jedoch der Mangel an Finanzmitteln noch stärker ins Gewicht fällt.

Pandemie rückt Klimakrise in den Hintergrund Vor der Pandemie wollten mehr als zwei Drittel der Kommunen ihre Infrastrukturinvestitionen in den nächsten fünf Jahren erhöhen. Zu den wichtigsten Prioritäten gehörten die digitale Infrastruktur sowie die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung daran. Am stärksten stiegen die Ausgaben für die Anpassung an den Klimawandel – ein Beleg, dass diesem Thema immer mehr Bedeutung beigemessen wird. Die Pandemie hat die Entschlossenheit der Kommunen zum Klimaschutz jedoch möglicherweise gemindert, denn sie richteten ihren Investitionsschwerpunkt neu aus – auf digitale (38 Prozent) und soziale Infrastruktur (31 Prozent). Ein Viertel der befragten Gebietskörperschaften gab an, dass die Pandemie Schwächen in ihren Gesundheitsdiensten aufgezeigt hat. Besonders ausgeprägt war dies in Südeuropa und in geringerem Maße in Mittel- und Osteuropa. Die Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig eine angemessene digitale und soziale Infrastruktur ist. Doch dürfen klimabezogene Investitionen und ihre Finanzierung nicht in den Hintergrund rücken. Die Kommunen räumen ein, dass die Klimainvestitionen nicht ausreichen. Daher muss die Politik die Hürden für grüne Investitionen aus dem Weg räumen und die Kommunen unterstützen.