Mut ist Angst, die gebetet hat

Zuhause: der Ort, an dem man dauerhaft lebt, besonders als Mitglied einer Familie oder eines Haushalts. Synonyme: Habitat, Heim, Wohnsitz, Herkunftsort, Wiege, häuslicher Raum.

Ich kenne eine Gletscherforscherin, die einen Großteil ihrer Zeit im ewigen Eis verbringt. Wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen hat Birgitte selbst einige Teile des Klimapuzzles gefunden und erforscht. Sie weiß, wie und wo sie sich in das zukünftige Bild unseres Heimatplaneten einfügen, auch wenn sie manchmal wünschte, sie wüsste weniger. Doch wie viele in ihrem Kollegenkreis verkörpert sie ein sehr menschliches Paradoxon.

Ob man im überbevölkerten und sich rasch erwärmenden Anthropozän noch ein Kind bekommen sollte, ist für Wissenschaftlerinnen wie sie keine rhetorische Frage, sondern ein schweres Dilemma. Nach längerer Gewissensprüfung entschied sich Birgitte dafür – obwohl sie weiß, dass ihr Sohn, lange bevor er das ihm von Futurologen prognostizierte gesegnete Alter von 100 Jahren erreicht, in einer vollkommen veränderten, größtenteils unbewohnbaren Welt leben wird. Als ich sie frage, was sie bewogen hat, sich auf dieses existenzielle Wagnis einzulassen, verstummt sie für eine Weile.

„Biologie“ ist die kurze, einfache Antwort, sagt sie schließlich. Allerdings kann man sich über die Biologie hinwegsetzen, und manche tun dies auch. Die längere, schwierigere Antwort lautet „kognitive Dissonanz“.

Francis Scott Fitzgerald sagte einmal: „Ein Test für außerordentliche Intelligenz ist die Fähigkeit, zwei gegensätzliche Ideen gleichzeitig zu verfolgen, ohne dabei verrückt zu werden.“

Birgitte besitzt außerordentliche Intelligenz. Und sie benutzt sie täglich, um sich in zwei Hälften zu teilen.

Die eine Seite, die Wissenschaftlerin, ist scharfsichtig und verzagt.

Die andere Seite, die Mutter, ist blind. Und besitzt ein tiefes, großes Urvertrauen.

Im April 2015 wirbelten Stürme in der Sahara Sandwolken auf, die 2000 Meilen bis nach Südengland geweht wurden, wo sie als „Blutregen“ niederfielen. Mehrere Wochen war London von einer feinen roten Sandschicht überzogen. Dieses Naturphänomen fiel mit einer Hitzewelle zusammen, und die Kombination von Saharastaub, Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft und Schadstoffen aus Verkehr und Industrie ließen die Luftbelastung auf einen Rekordwert ansteigen. Das Hauptgesprächsthema in diesen ungewöhnlich heißen Apriltagen war jedoch nicht die triste, alltägliche Realität einer schmutzigen, von fossilen Energieträgern angetriebenen Welt, sondern der aufregend-verrückte Niedergang des roten Staubs.

Der Blutregen.

Der undurchdringliche, rötliche Himmel.

Die Bäume, Straßen, Autos und Gebäude, die von einer feinen Sandschicht bedeckt waren.

Zwei Jahre später – inzwischen wurde Artikel 50 aktiviert, und ein gespaltenes Post-Brexit-Großbritannien steht im Begriff, sich von Europa abzukoppeln – ist London erneut in Rot getaucht. Kein rostroter Saharastaub diesmal, sondern das Rot des „guten alten Englands“ mit seinen unverwechselbaren Briefkästen, seinem nationalen Erbe und dem Logo von Virgin. Rot sind auch die lebensgroßen Pappaufsteller der „Royal Beefeater“, der königlichen Leibwache, die Plastikspardosen in Form der typischen englischen Telefonzellen und die Union-Jacks, die Regenschirme, Boxershorts, Schürzen und Mauspads zieren. Es ist, als hätte seit dem Referendum eine unbändige Sehnsucht nach Gestern den Blick auf die Zukunft gefärbt.

Ich ergreife die Flucht.

Am Flughafen Heathrow kaufe ich an einem Stand mit der Aufschrift Rehydration – welch cleverer, zynischer Marketing-Gag – eine Plastikflasche mit Wasser. Zu Millionen landen sie täglich auf Müllhalden oder in Meereswirbeln, oder sie werden an die Küsten pazifischer Inselatolle gespült, wo Einsiedlerkrebse sich in den Köpfen von Plastikpuppen häuslich niederlassen. Während ich im Flugzeug kleine Schlucke daraus trinke, lese ich einen Artikel über „Prepper“ – Menschen, darunter viele Milliardäre aus dem Silicon Valley, die sich mit Bunkern, Stacheldrahtzäunen, Munition und Flugpisten auf globale Katastrophenszenarien vorbereiten. Da sie wissen, wie das System funktioniert, ist ihnen klar, dass im Katastrophenfall – in welcher Form dieser auch eintreten mag – keine Regierung der Welt helfen kann. Die Abkürzung der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA verdrehen sie spöttisch in: „Foolishly Expecting Meaningful Aid“, was man mit „einfältige Hoffnung auf wirksame Hilfe“ wiedergeben könnte.

Wie die Einsiedlerkrebse haben die Prepper ihren Puppenkopf auf einem fernen Atoll gefunden.

Sie sind bereit, ihn wieder mit Leben zu füllen und sein neues Gehirn zu werden.

Frage: Welches sind die ersten Anzeichen dafür, dass unser Zuhause seine gewohnte „Heimeligkeit“ verliert?

Dass es gespenstisch erscheint?

Bedroht wird?

In Flammen steht?

Trotz vieler Hinweise wie unberechenbare Jahreszeiten, aussterbende Wildtiere, biblische Stürme, saure Meere und eine grüne Antarktis ist nicht jeder bereit, sich die zunehmende „Unheimlichkeit“ unserer Welt – die Dänen sprechen von „uhygge“ – einzugestehen. Während ich den Artikel über die Prepper lese, wird mir jedoch klar, dass gleichgültig, wie vehement wir uns als Individuen sträuben mögen, unser kollektives Unterbewusstsein – nennen wir es die Schwarmintelligenz unserer Spezies – nicht untätig geblieben ist.

Es hat ebenfalls fleißig Vorbereitungen getroffen.

Seit der Beschreibung der Sintflut im Gilgamesch-Epos des alten Mesopotamiens begleiten uns Geschichten der Apokalypse – Geschichten, die einem ständigen Wandel unterliegen, genau wie die Ängste der aufeinanderfolgenden Epochen. Der Stoff für die Alpträume meiner Generation war der nukleare Holocaust. Ungefähr zu jener Zeit strahlte die BBC das mehrteilige Fernsehdrama The Survivors über die Überlebenden einer verheerenden Seuche aus. Dies gab bereits einen Vorgeschmack auf Epidemien wie AIDS, den Rinderwahnsinn BSE, die Vogel- und Schweinegrippe, SARS, Ebola, Zika und was sonst die öffentlichen Gesundheitswesen künftig noch herausfordern wird. Um die Jahrtausendwende löste der Y2K-Bug neue Ängste aus. Heute sind Cyberangriffe und dadurch verursachte Systemausfälle keine hypothetische Möglichkeit mehr. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann und wo sie stattfinden und wie groß der angerichtete Schaden ist. Dies gilt ebenso für die Auswirkungen menschengemachter Umwelt- und Klimakatastrophen.

Blickt man zurück, wird klar, dass alle diese Ängste schon laufend in Büchern, Comics, Filmen und Computerspielen, der Massenware unserer Popkultur, aufgegriffen wurden. Die Mad Max-Trilogie, aus der eines der erfolgreichsten Videospiele des Genres hervorgegangen ist, stammt aus dem Jahr 1979. Vor gut einem Jahrzehnt tauchten die ersten darwinistischen Reality-Shows auf, bei denen die Kandidaten in den Dschungel geschickt werden, um Wurzeln auszugraben, Insekten zu vertilgen, Urin zu trinken und frustrierte Tränen zu vergießen. Jeder, der Filme wie The Walking Dead oder The Road gesehen hat, der Margaret Atwoods MadAddam-Trilogie oder Emily St. John Mandels Das Licht der letzten Tage kennt oder schon einmal Rage oder Metro 2033 gespielt hat, hat sich bewusst oder unbewusst mit einem Entwurf der Zukunft auseinandergesetzt.

Im heutigen Zeitalter grotesker Wunschvorstellungen und beklemmender Alpträume sind Unterhaltung und Untergang miteinander verwobene Glieder einer Eskapismus-Industrie. Sie zeigen uns, wie wir unserer Welt entweder entfliehen oder sie sie zerstören.

Manche Reisen sind kurz, andere lang. Als mein Flugzeug zum Landeanflug auf den Flughafen der marokkanischen Wüstenstadt Ouarzazate ansetzt, lese ich einen Bericht über eine andere Wüste, einen Planeten, der 4,2 Lichtjahre von uns entfernt liegt. Der erdähnliche Himmelskörper Proxima Centauri B könnte, so erfahre ich, unter einer Reihe verschiedener Annahmen für seine Umlaufbahn flüssiges Wasser aufweisen.

Die Schlagzeile nennt zwei Möglichkeiten: Gluthölle oder zukünftige Heimat.

Werfen wir eine Münze.

Dennoch klafft hier eine Lücke. Wo ist die Apokalypse selbst in diesen Vorher- und Nachher-Fantasien? In vielen dieser Narrativen wird sie so kurz wie möglich abgehandelt oder ganz übergangen: ein fait accompli. Wir haben kein Problem, unsere Notfalltasche für ein weltveränderndes Ereignis zu packen. Und manche sind geradezu begierig darauf, sich den Postkollaps vorzustellen. Fast ohne es zu merken, haben wir jedoch in dem Bemühen, diese zwei Rahmen auszufüllen, den mittleren Teil des Triptychons ausgeblendet, jenen Teil, in dem das Große Ereignis – das Unheimliche oder uhyggelige – passiert und Millionen und Abermillionen sterben.

In Christopher Marlowes elisabethanischem Drama Doktor Faustus gibt es einen Moment, in dem Faustus den Teufel fragt, warum er auf der Erde und nicht in der Hölle sei.

„Wie kömmts, dass du jetzt aus der Hölle bist?“ fragt er.

Mephistopheles antwortet: „Was? Hier ist Hölle, ich bin nicht aus ihr.“

Die 15 Millionen Grad heiße Plasmakugel, die wir Sonne nennen, entstand vor 4,6 Milliarden Jahren aus einer durch die Galaxie treibenden Gas- und Staubwolke, die zu einem Nebel kollabierte und schließlich unser Sonnensystem bildete. Wenige Organismen auf der Erde können ohne die extrem heißen Verschmelzungsreaktionen in ihrem Inneren überleben. Wir wissen dies intuitiv und verstandesmäßig. Kein Wunder also, dass alte Kulturen von den Ägyptern bis zu den Azteken unseren gleißenden Leitstern als etwas ansahen, das gefürchtet, verehrt und angebetet werden musste, und kein Wunder, dass er zu Tausenden von Mythen und Erzählungen anregte. Es ist auch kein Wunder, dass eine dieser Erzählungen zu den bekanntesten Narrativen der Menschheitsgeschichte über Schuld und Strafe gehört.