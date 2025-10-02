Auf Torrs Plantage stehen unter Schutznetzen Hunderte von Heidelbeersträuchern in großen Töpfen auf mehr als 100 Meter langen Erdwällen. Das Geheimnis der Töpfe: besserer Boden und weniger Wasserbedarf. Heidelbeeren brauchen einen sauren, nicht allzu feuchten Boden. Wenn im Mai die Ernte beginnt, schwärmen große Trupps aus, die die Beeren mit der Hand pflücken. Die meisten von ihnen sind Frauen. Danach kommen die Beeren sofort in die Kühlung. Auch auf dem Transportweg sorgt Luftkühlung dafür, dass die Beeren mehrere Wochen frisch bleiben.



PalmLife liegt in der Provinz Mashonaland East, ungefähr eine Stunde östlich von Harare. Dort hat das Unternehmen 2019 mit 10 Hektar Anbaufläche angefangen. Heute sind es 80 Hektar. NMB finanzierte eine Expansion um 20 Hektar. Das Unternehmen exportiert in die Niederlande, nach Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und ins Vereinigte Königreich. Die Bewässerungstechnik kommt aus Italien, Zypern und dem Vereinigten Königreich. In der Hochsaison beschäftigt das Unternehmen rund 1 000 Menschen. Die meisten kommen aus der Gegend, 80 Prozent sind Frauen.

Neben Tausenden Heidelbeeren, die unter blauem Himmel im warmen Wetter reifen, steht Stewart Pedzisi, Personalmanager bei PalmLife. „Wer in Simbabwe einen Job hat, kann sich glücklich schätzen, denn die Arbeitslosenquote ist sehr hoch, und keine Arbeit zu haben ist die Hölle“, weiß er. Die umliegenden Gemeinden profitieren davon, wenn viele einen Job haben. Dann können Familien sich nämlich ein Auto kaufen, ihre Kinder auf gute Schulen schicken, eine bessere Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen und für die Zukunft sparen. „Ich sehe ganz deutlich, wie sich das Leben in meiner Community verändert“, sagt Pedzisi.

Auch Simbabwe verändert sich. Globale Zusammenarbeit sorgt dafür, dass kleine Unternehmen wachsen, der gesellschaftliche Zusammenhalt stärker wird und die Menschen gesünder sind. Für Lumbilani, den Fußballtrainer bei Selby, bedeuten mehr solche Kooperationen, dass sich Simbabwe weiter in die richtige Richtung entwickelt.

„Wir brauchen die richtigen Tools für alle“, sagt er neben dem modernen Fitnessraum seiner Fußballmannschaft auf der Obstplantage. „Deshalb müssen andere Länder Partnerschaften mit Simbabwe eingehen, vor allem um den jungen Menschen zu helfen.“