Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
    Meistbesuchte Seiten

        Entwicklungslösungen: Investitionen, die wirken

        Ein Finanzierungsprojekt in Afrika verschafft dem lokalen Handwerk Zugang zu globalen Wertschöpfungsketten – was hat es bewirkt und was können wir daraus für die Entwicklungsarbeit lernen?

        Teil der Serie "Entwicklungslösungen" 28 August 2020
         

        Hören

        mehr

        Von Soazic Elise Wang Sonne, Timothy Kinoti, Nina Fenton und Claudio Cali

        Schmuck aus Afrika gefällt Menschen in aller Welt, aber die fernen Märkte sind für die Hersteller oft unerreichbar. Das Modelabel SOKO will diesen Schritt nun schaffen, mit fair produziertem Schmuck für eine ethisch verantwortungsbewusste Kundschaft. Profitieren sollen davon vor allem die Menschen in Kenia, die die Ware fertigen. Lesen Sie, was diese Form der Entwicklungsarbeit bewirkt.

        Um dieses Video anzusehen, müssen Sie den YouTube-Nutzungsbedingungen zustimmen. YouTube erfasst möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten.
        Weitere Informationen

        Soazic Elise Wang Sonne ist Stipendiatin im Promotionsprogramm Innovation, Economics and Governance for Development an der Universität der Vereinten Nationen in Maastricht. Timothy Kinoti ist Evaluation and Learning Manager beim World University Service of Canada. Nina Fenton und Claudio Cali arbeiten als Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt Impact Finance und Wirkungsmessung bei der Europäischen Investitionsbank.

        [1] „Marktplatz“ auf Kisuaheli

        [2] Die Vergleichsgruppe bestand aus potenziellen Werkstattleitenden und Arbeitskräften mit gleicher Qualifikation wie diejenigen, die derzeit mit SOKO zusammenarbeiten. Sie wurden mithilfe einer programmverantwortlichen Person ausgewählt, die Kibera und den dortigen Handwerkssektor am besten kennt.

        [3] Allerdings ist die Stichprobe nicht repräsentativ für den gesamten Handwerkssektor in Kenia, sodass sich die Ergebnisse nicht generell übertragen lassen.

        Das könnte Sie auch interessieren
        5 Juni 2026

        How to empower farmers to withstand climate shocks in Zambia

        Zambia’s agriculture value chain gets boost from loans, risk-sharing and technical assistance backed by EIB Global, EU

        SMEs Bioeconomy Environment Climate change Climate Climate action Zambia Sub-Saharan Africa Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment
        3 Juni 2026

        Investment that keeps Ukraine moving

        EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

        Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
        26 Mai 2026

        Wie nachhaltige Flüssigkraftstoffe die Luft- und Schifffahrt dekarbonisieren

        Was nachhaltige Flüssigkraftstoffe sind, warum Luft- und Schifffahrt sie brauchen und wie ihre Skalierung Europas Energiesicherheit stärken könnte