Ich habe eine Offenbarung in der Wüste

Der Vormarsch der Hochspannungsmasten hielt an. Aber den Planeten bedecken sie noch immer nicht. Große Teile des afrikanischen Kontinents sind ohne Elektrizität. Es gab dreißigtausend schwer bewaffnete ausländische Soldaten in der dünn besiedelten Provinz Helmand in Afghanistan, aber sie hinterließen nicht einen einzigen Hochspannungsmast. Ein afghanischer Dichter hätte sich Stephen Spenders Pylon-Poets anschließen können, aber die marschierenden Stahlmasten des Fortschritts wären achtzig Jahre später noch immer ein Traum, unrealistischer als die poetischste Vision.

Das heruntergekommene Wasserkraftwerk in Helmands Handelszentrum Gereskh, dem Standort der dänischen Truppen, erhielt in den fünfzehn Jahren Krieg und Besatzung nie die neuen Turbinen, die man bestellt hatte. Als ich bei fünfundvierzig Grad Hitze, unter einer Sonne, die unbarmherzig die Flüsse der Gegend austrocknete und die umliegende Steinwüste versengte, mit Eng Nasrullah-Qani, dem Direktor der Helmand Electricity Company sprach, räumte er ein, dass er noch immer keine Firma gefunden hätte, die die Hochspannungsmasten errichten könnte, die irgendwann in einer unbestimmten Zukunft den Strom zur Bevölkerung bringen sollten.

Unterdessen nahmen die Menschen die Sache selbst in die Hand. Während meines ersten Besuches in Helmand im Jahr 2009 hörte ich, wie ein dänischer Oberst erklärte, auf dänische Initiative seien Solarpanels installiert worden, die den Strom für die Straßenbeleuchtung von Gereskh liefern sollten, und ich dachte, es sei eine hohle Geste, ein Ausdruck der gleichen Unwissenheit, mit der man einem Analphabeten einen Computer schenkt, ein utopisches, unangebrachtes Wohlwollen, das nichts mit der qualvollen Realität Afghanistans zu tun hat. Sonnenpanels standen vermutlich ganz unten auf der Wunschliste einer unterernährten, vom Krieg heimgesuchten Bevölkerung mit einem kaum existierenden Gesundheitswesen und einer erschütternd niedrigen durchschnittlichen Lebenserwartung.

Als ich 2016, sieben Jahre später, mit dem norwegischen Dokumentaristen Anders Hammer nach Helmand zurückkehrte, sah ich ein, dass ich mich geirrt hatte. Ich hatte die Afghanen unterschätzt. Die Straßenbeleuchtung in Gereskh, die die Dänen so fürsorglich installiert hatten, war in der Tat verschwunden. Die Rahmen, in denen die Sonnenpanels befestigt waren, hingen entlang der dunklen Straßen leer an den Laternenpfählen. Die Bevölkerung hatte die Energieversorgung selbst übernommen und die Panels gestohlen. Sie saßen nun auf den Dächern der improvisierten Buden, die sich an der Durchgangsstraße quer durch die Stadt entlangziehen. Das war jedoch nicht das Einzige. Die effektiven Sonnenpanels waren ausgesprochen gefragt, sie wurden jetzt überall zum Kauf angeboten. In dem großen Vakuum der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung nach bald vierzig Jahre Krieg handelt die afghanische Bevölkerung eigenständig, und die einzige Spur, die die dänischen Soldaten nach einem teuren und vergeblichen Kriegseinsatz in Helmand hinterlassen haben, ist die Inspiration, die die gestohlenen Sonnenpanels vermitteln.

Ich war schon immer begeistert von dem Wort Sonnenkollektor. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen einem Sonnenkollektor und Solarzellen ist, aber das Internet belehrt mich, dass Solarzellen Strom produzieren, während Sonnenkollektoren Wasser erwärmen. Ich finde, das Wort Sonnenkollektor sollte beides umfassen. Ich denke an ein Schmetterlingsnetz, dieses leichte Hilfsmittel, um eines der Wunder der Natur einzufangen, eine flatternde Blume, die mit dem Muster ihrer Flügel beweist, welch große Designerin die Natur ist. Ein Schmetterlingsnetz ist keine Mausefalle, wo denjenigen, die sich anlocken lassen, der Hals gebrochen wird. Der Industrialismus ist die Mausefalle, wenn es um die Natur geht. Die Sonnenenergie ist das Schmetterlingsnetz, das den Schmetterling weiterhin glücklich flattern lässt.

Wenn der Industrialismus in seinem Verhältnis zur Natur beschrieben werden soll, stammen sämtliche Metaphern aus der Welt des Krieges. Wir beschreiben uns selbst als Herren der Natur: Wir haben die Natur besiegt, wir haben sie uns unterworfen, oder wir nutzen sie aus. Die Natur ist ein überwundener Feind oder ein rechtloser Sklave, der sämtliche Schläge erträgt – die Narben der Kohle- und Kupferbergwerke in der Landschaft, die unsichtbare Vergewaltigung der Erdatmosphäre durch fossile Brennstoffe, die Ausrottung einer steigenden Anzahl von Arten.

Zu spät wurde uns unter der Bedrohung des Klimawandels klar, dass die Naturwissenschaft nur halbe und stets nutzenbestimmte Einsichten hervorbringt, mit unserem lärmenden, kurzsichtigen Denken haben wir schlummernde Ungeheuer geweckt, Naturgesetze, deren Konsequenzen wir nie verstanden haben. Unsere eigene Zukunft kehrt sich nun gegen uns. Wenn wir Kohlebergwerke und Ölfelder immer tiefer in die Erde treiben, sind wir unsere eigenen Totengräber. Sonnenkollektoren sind das genaue Gegenteil von all dem, wir arbeiten mit der Natur zusammen, als Winterkinder, die endlich der Dunkelheit entkommen wollen, nehmen wir das Geschenk des Sonnenscheins entgegen.

Trotz der Wüste ist das Gebiet um Ouarzazate eine historisch reiche Gegend. Nicht weit von der avancierten Hochtechnologie wohnen Bauern noch immer in Lehmhäusern, aus deren getrockneten Lehmblöcken, die als Mauersteine verwendet wurden, Stroh herausragt. Einige Dörfer sind umgeben von Ruinen, reich ornamentierten Türmen und Gebäuden, die aus einer nicht allzu fernen Vergangenheit stammen, als hier noch Juden lebten. Marokko ist das Produkt einer Mischkultur aus Arabern, Berbern, Juden und Europäern. Welchen Sinn hat es, nach der Kultur dieser enormen Sonnenenergie-Anlage zu fragen, die auf einem Areal von dreitausend Hektar heranwächst? Marokkanische Initiative, europäisches Geld, saudi-arabische Unternehmen, spanische Technologie, chinesische Arbeitskraft. Welche Summe ergibt das? Ein multikulturelles Unternehmen? Oder eher etwas, das mit dem Alles-oder-nichts-Begriff Globalisierung versehen werden muss, eine neue Hybridkultur, die mal ein Schimpfwort, mal eine unmissverständlich weltverändernde Kraft ist, und manchmal beides zur gleichen Zeit?

Wenn wir schon ein Kulturetikett anheften wollen, dann ist eine Sonnenenergie-Anlage doch eher eine Kultur, die sich von der Zeit- und Ortsgebundenheit gelöst hat und stattdessen einen universell menschlichen Zug ausdrückt, unsere Erfindungsgabe. Ist es nicht die Kultur des Erfindungsreichtums, die den Rhythmus der Weltgeschichte bestimmt, ihre Rückschläge und ihren Fortschritt? Mal verursachen wir Katastrophen mit unserer Erfindungsgabe, mal retten wir uns dadurch wieder aus ihnen. Und mit jeder neuen Rettung belasten wir unseren Planeten mehr, obwohl wir – im Gesamtzusammenhang gesehen – nicht größer als Ameisen sind. Unsere Atemzüge werden die Atemzüge des Planeten. Wir haben die Erdatmosphäre in einen geschlossen Raum verwandelt, in dem das Kohlendioxid mehr und mehr zunimmt und es immer weniger Sauerstoff gibt. Wir haben stets unsere Gemeinschaft mit allen lebenden Arten verleugnet. Doch nun ist es offensichtlich, dass wir ein gemeinsames Schicksal teilen. Ihr Leben und Tod hängt von uns ab. Wenn wir als Art unabsichtlich Selbstmord begehen, reißen wir andere Arten mit uns. Man muss nur mal an einem Sommertag aufs Land fahren und horchen. Das Summen der Insekten ist verschwunden. Der Vogelgesang, einst ein Chor, ist jetzt ein paar übriggebliebenen Solostimmen vorbehalten. Das Aussterben der Arten spielt sich bereits vor unseren Augen und Ohren ab.

Die tote Wüste war niemals tot. In Gängen unter dem glühend heißen Sand wimmelt es vor Leben. Und mitten im Sand hat sich auch schon immer etwas anderes abgespielt. Schon immer war die Wüste Inspiration für Fantasten und Fanatiker. Jesus fastete vierzig Tage in der Wüste und wurde von Satan in Versuchung gebracht. Simeon der Säulenheilige saß mitten in der nordsyrischen Wüste auf seiner Säule. Die vor Hitze flimmernde Luft gebiert Fata Morganas, nicht nur am wabernden Horizont der Wüste, sondern auch im Kopf dessen, der sich ungeschützt den Hammerschlägen der Sonne aussetzt. Gehirnerschütterung nennen wir es, wenn die empfindliche Hirnschale einem allzu harten Stoß oder Schlag ausgesetzt ist. Aber sind Visionen nicht auch eine Art Gehirnerschütterung? Historisch gesehen waren die durch die Wüste verursachten Gehirnerschütterungen meist religiöser Art. Mitten in der unfruchtbaren, vor Hitze flimmernden Wüste entstand der Traum vom fruchtbaren Garten des Paradieses.

Kann die Wüste auch zu praktischen Gehirnerschütterungen führen, zu Erscheinungen, erträumt von Fantasten, die ihre Hände zu gebrauchen wissen, und einer Vision, die nicht nur vom Paradies handelt, sondern mindestens ebenso sehr von dem Weg dorthin?

Ich will hier keine Idylle schaffen. König Mohammed VI., der Marokko seit 1999 regiert, ist kein Demokrat. Er hat mit politischem Druck vermieden, dass der Frühjahrssturm, der sich in den arabischen Ländern und im Nahen Osten unter den optimistischen Namen »Arabischer Frühling« erhob, verheerende Konsequenzen hatte. Es passierten keine Katastrophen in Marokko. An Weitsicht fehlt es Mohammed VI. jedoch nicht. Er hat geplant, dass 52 % des Stromverbrauchs Marokkos im Jahr 2030 auf erneuerbarer Energie beruhen soll. Deshalb erhebt sich Noor aus der Wüste.

Die saudi-arabische Unternehmensgesellschaft ACWA Power, die in Zusammenarbeit mit der zum Teil staatlichen marokkanischen Gesellschaft Masen für den Bau der Solarenergie-Anlage verantwortlich ist, ist hier nur wegen des Geldes und des Profits. Daran lässt der Sprecher der Gesellschaft Deon Du Toit, ein massiv gebauter Südafrikaner, keinen Zweifel. »Geld«, sagt er. »Investitionen. Finanzielle Vorteile!«

»Ich habe früher in der Ölindustrie gearbeitet«, erzählt der Ingenieur Tarik Bourquouquou, der mich auf der Anlage herumführt. »Aber die Ölindustrie ist ein sinkendes Schiff. Jetzt bin ich hier.«

Die dreitausend chinesischen Vertragsarbeiter, die in einem erschöpfenden Dreischichtensystem am Bau des Kraftwerks arbeiten, sehen nicht aus, als wären sie an erneuerbarer Energie interessiert. Träge und unwillig schleichen sie aus den Bussen, die sie von den Schlafbaracken zu der Anlage bringen. Ohne Privatleben, mit einer Familie, die zehntausende Kilometer entfernt auf den mageren Lohn wartet, sind sie die Tagelöhner des Planeten, ein rechtloses Proletariat, das ohne Anerkennung die Globalisierung auf ihren hängenden Schultern trägt. Große Schilder teilen mit, wie viele Millionen Arbeitsstunden bisher geleistet wurden, andere informieren über die Arbeitszeit, die aufgrund von Unfällen verloren gegangen ist. Auf Noor 2, dessen Bau vierhundertdreiundneunzig Tage gedauert hat, entfielen 4.464.794 Arbeitsstunden. Noor 3 liegt bei sechshundertsiebenunddreißig Tagen und insgesamt 4.920.475 Arbeitsstunden. Aufgeregte Mao-rote Transparente bellen auf Chinesisch das Kommando, Arbeitsunfälle zu vermeiden, nicht weil dabei Leben verloren gehen, sondern weil Unfälle die Produktivität senken. »Sicherheit bei der Arbeit erhöht die Produktivität!« Nein, der Mensch steht an diesem Arbeitsplatz nicht im Zentrum.

Ich verstehe nicht viel von der Technik, aber ich mache mir Notizen aus Respekt vor dem Erfindungsreichtum, dessen Zeuge ich hier bin. Die Energie, die beim Zusammentreffen der Spiegel mit der Sonne entsteht, wird in synthetisches Öl überführt, das unter dem Namen »Heat Transfer Fluid« bei einer Temperatur von ungefähr vierhundert Grad in großen Tanks mit geschmolzenem Salz endet, dessen Temperatur ebenso so hoch oder noch höher ist. Ich verstehe, dass die Salztanks der große technologische Fortschritt sind. Jetzt kann Sonnenenergie bewahrt werden und auch nach Einbruch der Dunkelheit noch Strom liefern, wenn die Lichter in den Städten eingeschaltet werden.

Die Spiegelreihen in Noor 1 und 2 beeindrucken nicht durch ihre Höhe. Dennoch wirken sie, aufgehängt in ihren Stahlstativen, gigantisch, sogar im Vergleich mit den schweren Lastwagen, die sich zwischen ihnen in dem ausgefahrenen Kies des enormen Bauplatzes bewegen. Die Größenverhältnisse sind überwältigend. Aber nicht so überwältigend wie der Gedanke, dass diese Glasflächen, die zusammen zehntausende Tonnen wiegen, lichtempfindlich sind und sich ihre Bewegungen bis in die kleinste Veränderung von etwas so Unkörperlichem wie den Einfallswinkeln der Sonnenstrahlen diktieren lassen.