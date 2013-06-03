Beschreibung

Unter den internationalen Finanzierungsinstitutionen ist die EIB der größte Darlehensgeber für die Finanzierung von Wasserprojekten in den verschiedenen Regionen der Welt.

In den fünf Jahren von 2008 bis 2012 beliefen sich unsere direkten Darlehen für Wasserprojekte (einschließlich Bewässerungs- und Abwasservorhaben) auf rund 17 Mrd EUR. Davon wurden 89 % für Vorhaben in den EUMitgliedstaaten vergeben.

Insgesamt finanzierte die EIB in diesem Zeitraum 136 Großprojekte für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz.