Beschreibung

Die FEMIP-Länder haben zusammen eine Fläche von rund 421 Mio Hektar, wovon 2007 über 5% bzw. 23,9 Mio Hektar für den Getreideanbau genutzt wurden. 90% der Fläche der FEMIP-Länder sind Wüste, wobei die Prozentsätze schwanken zwischen 20% in Libanon, 59% in Israel bis zu 95% in Algerien, Ägypten und Jordanien. Die Analyse der physikalischen und klimatischen Gegebenheiten in der FEMIP-Region zeigt, dass derzeit nur ein relativ kleiner Teil der Fläche für den Anbau von Ausgangsprodukten für die Biokraftstoffproduktion geeignet ist.