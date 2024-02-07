Beschreibung
Die europäische Wirtschaft steht unter Druck. Das Wachstum verlangsamt sich, der Wettbewerb wird schwieriger, und gleichzeitig muss die grüne Wende gestemmt werden. Gut abgestimmte nationale und EU-Hilfen waren nach der Coronapandemie entscheidend: Sie halfen Europa, sich gegen künftige Schocks zu wappnen und die nötigen Investitionen für den Umbau der Wirtschaft anzustoßen. Wir sind vorangekommen bei der Digitalisierung, Energieeffizienz, Dekarbonisierung und beim Aufbau robuster Lieferketten.
Jetzt brauchen wir aber mehr Tempo beim Wandel, auch wenn es schwerer wird, weiter zu investieren. Wettbewerbsfähig bleiben, heißt für die Europäische Union und ihre Mitglieder: Produktivität steigern, Innovation fördern, Qualifikationslücken schließen, auf neue Technologien setzen und junge, dynamische Firmen nach vorne bringen. Der Bericht beruht auf der jährlichen Investitionsumfrage der EIB-Gruppe. Er liefert Einblicke, wie EU-Unternehmen mit dem Druck umgehen und ob sie die notwendigen Schritte für die Transformation ergreifen.
Der Ergebnisüberblick fasst die wesentlichen Aussagen des Hauptberichts zusammen.
Bitte lesen Sie dazu auch unseren zugehörigen Artikel: Investitionsbericht der EIB: Wettbewerbsfähig durch Transformation
Alle Publikationen in dieser Reihe
- EIB Investment Report 2025/2026
-
Investment Report 2025/26 –
Executive Summary
- EIB Investment Report 2024/2025
-
Investitionsbericht 2024/2025 der EIB –
Ergebnisüberblick
- EIB Investment Report 2023/2024
- EIB Investment Report 2022/2023
- Investitionsbericht 2022/2023 – Ergebnisüberblick
- EIB Investment Report 2021/2022
- Investitionsbericht 2021/2022 - Ergebnisüberblick
- EIB Investment Report 2020/2021: Building a smart and green Europe in the COVID-19 era
- Investitionsbericht 2020–2021 der EIB - Ergebnisüberblick: Für ein smartes und grünes Europa in Zeiten von Covid-19
- EIB Investment Report 2019/2020: accelerating Europe's transformation
- Investitionsbericht 2019/2020 der EIB – Ergebnisüberblick: Für eine schnellere Transformation Europas
- EIB Investment Report 2018/2019
- Investitionsbericht 2018/2019 der EIB - Ergebnisüberblick
- Investitionsbericht 2017/2018 der EIB - Ergebnisüberblick
- Investitionsbericht 2017/2018 der EIB
- Investitionen und ihre Finanzierung in Europa 2016
- Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit
- Investitionen und ihre Finanzierung in Europa im Jahr 2015
- Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung in Europa
- Investitionen und Wachstum in Zeiten des Klimawandels
- EIB Papers Volume 16. n°2/2011
- EIB Papers Volume 16. n°1/2011
- Infrastrukturfinanzierung - Rückblick auf die EIB-Konferenz 2010 zu Wirtschafts- und Finanzfragen
- EIB Papers Volume 15. n°2/2010
- EIB Papers Volume 15. n°1/2010
- Die wissensbasierte Wirtschaft in Europa - Überblick über die EIB-Konferenz 2009 zu Wirtschafts- und Finanzfragen
- EIB Papers Volume 14. n°1/2009
- EIB Papers Volume 14. n°2/2009
- EIB Papers Volume 13. n°1/2008
- EIB Papers Volume 13. n°2/2008
- Jährlicher Bericht über die wirtschaftliche Lage in den Partnerländern 2008
- Jährlicher Bericht über die wirtschaftliche Lage in den Partnerländern 2007
- EIB Papers Volume 12. n°2/2007
- EIB Papers Volume 12. n°1/2007
- Jährlicher Bericht über die wirtschaftliche Lage in den Partnerländern 2006
- EIB Papers Volume 11. n°1/2006
- EIB Papers Volume 11. n°2/2006
- Jährlicher Bericht über die wirtschaftliche Lage in den Partnerländern 2005
- EIB Papers Volume 10. n°1/2005
- EIB Papers Volume 10. n°2/2005
- EIB Papers Volume 09. n°1/2004
- EIB Papers Volume 09. n°2/2004
- EIB Papers Volume 08. n°1/2003
- EIB Papers Volume 08. n°2/2003
- EIB Papers Volume 07. n°1/2002
- EIB Papers Volume 07. n°2/2002
- EIB Papers Volume 06. n°2/2001
- EIB Papers Volume 06. n°1/2001
- EIB Papers Volume 05. n°1/2000
- EIB Papers Volume 05. n°2/2000
- EIB Papers Volume 04. n°2/1999
- EIB Papers Volume 04. n°1/1999
- EIB Papers Volume 03. n°2/1998
- EIB Papers Volume 03. n°1/1998
- EIB Papers Volume 02. n°2/1997
- EIB Papers Volume 02. n°1/1997
- EIB Papers Volume 01. n°1/1996