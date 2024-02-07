Beschreibung

Die europäische Wirtschaft steht unter Druck. Das Wachstum verlangsamt sich, der Wettbewerb wird schwieriger, und gleichzeitig muss die grüne Wende gestemmt werden. Gut abgestimmte nationale und EU-Hilfen waren nach der Coronapandemie entscheidend: Sie halfen Europa, sich gegen künftige Schocks zu wappnen und die nötigen Investitionen für den Umbau der Wirtschaft anzustoßen. Wir sind vorangekommen bei der Digitalisierung, Energieeffizienz, Dekarbonisierung und beim Aufbau robuster Lieferketten.

Jetzt brauchen wir aber mehr Tempo beim Wandel, auch wenn es schwerer wird, weiter zu investieren. Wettbewerbsfähig bleiben, heißt für die Europäische Union und ihre Mitglieder: Produktivität steigern, Innovation fördern, Qualifikationslücken schließen, auf neue Technologien setzen und junge, dynamische Firmen nach vorne bringen. Der Bericht beruht auf der jährlichen Investitionsumfrage der EIB-Gruppe. Er liefert Einblicke, wie EU-Unternehmen mit dem Druck umgehen und ob sie die notwendigen Schritte für die Transformation ergreifen.

Der Ergebnisüberblick fasst die wesentlichen Aussagen des Hauptberichts zusammen.

Bitte lesen Sie dazu auch unseren zugehörigen Artikel: Investitionsbericht der EIB: Wettbewerbsfähig durch Transformation