Zur neuesten Ausgabe dieser Publikation.
Beschreibung
Die EIB richtet gemeinsam mit Gebern Treuhandfonds ein und unterstützt darüber weltweit wirkungsvolle Projekte mit technischer Hilfe, Zuschüssen und Kreditgarantien. In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, wie wir zusammen mit unseren Partnern viel erreichen.
- Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF)
- Treuhandfonds der Investitions- und Partnerschaftsfazilität Europa–Mittelmeer (FEMIP)
- Fonds der Resilienzinitiative (ERI-Fonds)
- Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Treuhandfonds)
- Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU–Afrika
- Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI-Fonds)
- Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB (LCFP)
- Klimafonds für Städte
- Fonds für finanzielle Inklusion
- Fonds für grünen Wasserstoff
- Fonds für den Wassersektor