Beschreibung

Die EIB richtet gemeinsam mit Gebern Treuhandfonds ein und unterstützt darüber weltweit wirkungsvolle Projekte mit technischer Hilfe, Zuschüssen und Kreditgarantien. In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, wie wir zusammen mit unseren Partnern viel erreichen.