Investitionsumfrage der EIB-Gruppe (EIBIS)

Die EIB-Gruppe führt jedes Jahr eine Umfrage zur Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung (EIBIS) in allen EU-Ländern durch. Damit sammelt sie qualitative und quantitative Informationen über die Investitionen von Nichtfinanzunternehmen, über ihren Finanzierungsbedarf und über die Schwierigkeiten, auf die sie stoßen. Darüber hinaus greift die EIBIS strategisch wichtige Themen auf, etwa Digitalisierung, Klimawandel und Lieferketten. An der Umfrage beteiligen sich rund 12 000 Unternehmen aus den 27 EU-Ländern und 800 Unternehmen aus den Vereinigten Staaten.
Um besser zu verstehen, wo der Schuh drückt, enthält die EIBIS für den Unternehmens- wie für den öffentlichen Sektor jedes Jahr auch Sondermodule.