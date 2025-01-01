Der Investitionsbericht dient als Monitoring-Instrument. Er gibt einen Überblick über die Motoren der Investitionstätigkeit und der Investitionsfinanzierung in der EU. Wir analysieren darin die wichtigsten Markttrends und Entwicklungen – jedes Jahr mit einem besonderen Themenschwerpunkt. Die Ergebnisse beruhen auf internen Analysen der EIB und auf der Zusammenarbeit mit führenden Fachleuten.

In den Bericht fließen die neuesten Ergebnisse der jährlichen Investitionsumfrage der EIB ein, an der rund 12 500 Unternehmen aus der gesamten EU teilnehmen. Die Fragen zum Thema Unternehmensinvestitionen und Investitionsfinanzierung sind breit gefächert.