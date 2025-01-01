Ein Umwelt-Kompass

Im Klima- und Umweltbeirat tauschen sich Spitzen internationaler Organisationen, Hochschulen, gemeinnütziger Organisationen und der Industrie über Fragen zum Klimawandel und zu ökologischer Nachhaltigkeit aus. Der Beirat hilft der EIB bei ihren Maßnahmen mit Blick auf den Grünen Deal und das Pariser Abkommen.