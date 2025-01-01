Ein Umwelt-Kompass
Im Klima- und Umweltbeirat tauschen sich Spitzen internationaler Organisationen, Hochschulen, gemeinnütziger Organisationen und der Industrie über Fragen zum Klimawandel und zu ökologischer Nachhaltigkeit aus. Der Beirat hilft der EIB bei ihren Maßnahmen mit Blick auf den Grünen Deal und das Pariser Abkommen.
Die Mitglieder
Die Mitglieder des Klima- und Umweltbeirats:
Christine
Lagarde
(Vorsitzende)
Präsidentin der Europäischen Zentralbank
Jos
Delbeke
Professor, Europäisches Hochschulinstitut Florenz und Katholische Universität Löwen
Connie
Hedegaard
Vorstandsvorsitzende der KR Foundation und ehemalige EU-Kommissarin für Klimaschutz
Heinz
Jörg
Fuhrmann
Mitglied und in zwei Fällen Vorsitzender des Aufsichtsrats bei vier europäischen Industrieunternehmen
Marcin
Korolec
Früherer COP19-Präsident und polnischer Umweltminister
Musonda
Mumba
Generalsekretärin des Ramsar-Übereinkommens
Damilola
Ogunbiyi
CEO und Sonderbeauftragte der Initiative „Nachhaltige Energie für alle“ des UN-Generalsekretariats
Bertrand
Piccard
Vorsitzender der Solar Impulse Foundation
Johan
Rockström
Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung
Francesco
Starace
Partner bei der EQT-Gruppe und ehemaliger CEO der Enel-Gruppe
Helena
Viñes
Fiestas
Vorsitzende der EU-Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen
Material zum Thema
Erfahren Sie mehr über die Klima- und Umweltpolitik der Europäischen Investitionsbank.