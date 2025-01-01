Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Klima- und Umweltbeirat

Unterstützung bei den Klima- und Umweltmaßnahmen der EIB-Gruppe

Ein Umwelt-Kompass

Im Klima- und Umweltbeirat tauschen sich Spitzen internationaler Organisationen, Hochschulen, gemeinnütziger Organisationen und der Industrie über Fragen zum Klimawandel und zu ökologischer Nachhaltigkeit aus. Der Beirat hilft der EIB bei ihren Maßnahmen mit Blick auf den Grünen Deal und das Pariser Abkommen.

Video placeholder

In order to view this video, you need to accept the YouTube service. YouTube may collect data about your activity.
More information

Die Mitglieder

Die Mitglieder des Klima- und Umweltbeirats:

Christine Lagarde, president of the European Central Bank
CEAC chairwoman Christine Lagarde
Christine Lagarde, president of the European Central Bank
©EIB

Christine
Lagarde
(Vorsitzende)

Präsidentin der Europäischen Zentralbank

Jos Delbeke, professor at the European Institute in Florence and Katolieke Universiteit in Leuven
CEAC member Jos Delbeke
Jos Delbeke, professor at the European Institute in Florence and Katolieke Universiteit in Leuven
©EIB

Jos
Delbeke

Professor, Europäisches Hochschulinstitut Florenz und Katholische Universität Löwen

Connie Hedegaard, Chairman of the Board, KR Foundation, former European Commissioner for Climate Action
CEAC member Connie Hedegaard
Connie Hedegaard, Chairman of the Board, KR Foundation, former European Commissioner for Climate Action
©EIB

Connie
Hedegaard

Vorstandsvorsitzende der KR Foundation und ehemalige EU-Kommissarin für Klimaschutz

Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, member of the Supervisory Boards of four European Industrial Companies, two as Chair
CEAC member Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann
Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, member of the Supervisory Boards of four European Industrial Companies, two as Chair
©EIB

Heinz
Jörg
Fuhrmann

Mitglied und in zwei Fällen Vorsitzender des Aufsichtsrats bei vier europäischen Industrieunternehmen

Marcin Korolec, former COP19 president and former environment minister of Poland
CEAC member Marcin Korolec
Marcin Korolec, former COP19 president and former environment minister of Poland
©EIB

Marcin
Korolec

Früherer COP19-Präsident und polnischer Umweltminister

Musonda Mumba, Secretary General of the Convention on Wetlands
CEAC member Musonda Mumba
Musonda Mumba, Secretary General of the Convention on Wetlands
©EIB

Musonda
Mumba

Generalsekretärin des Ramsar-Übereinkommens

Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative of the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All
CEAC member Damilola Ogunbiyi
Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative of the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All
©EIB

Damilola
Ogunbiyi

CEO und Sonderbeauftragte der Initiative „Nachhaltige Energie für alle“ des UN-Generalsekretariats

Dr. Bertrand Piccard, Chairman of the Solar Impulse Foundation
CEAC member Dr. Bertrand Piccard
Dr. Bertrand Piccard, Chairman of the Solar Impulse Foundation
©EIB

Bertrand
Piccard

Vorsitzender der Solar Impulse Foundation

Professor Dr. Johan Rockström, Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research
CEAC member Professor Dr. Johan Rockström
Professor Dr. Johan Rockström, Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research
©EIB

Johan
Rockström

Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

Francesco Starace, Partner at EQT Group, Former CEO at Enel
CEAC member Francesco Starace
Francesco Starace, Partner at EQT Group, Former CEO at Enel
©EIB

Francesco
Starace

Partner bei der EQT-Gruppe und ehemaliger CEO der Enel-Gruppe

Helena Viñes Fiestas, chair of the EU Platform on Sustainable Finance
CEAC member Helena Viñes Fiestas
Helena Viñes Fiestas, chair of the EU Platform on Sustainable Finance
©EIB

Helena
Viñes
Fiestas

Vorsitzende der EU-Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen

Jerry Kavan on Unsplash

IM FOKUS

Ein Fahrplan für eine grünere Zukunft

Der Klima- und Umweltbeirat stellt unter anderem sicher, dass die EIB-Gruppe ihre im Klimabank-Fahrplan 2021–2025 dargelegten Ziele erreicht.

Weitere Informationen  

Material zum Thema

Erfahren Sie mehr über die Klima- und Umweltpolitik der Europäischen Investitionsbank.

Alle Nachrichten und Medien

Gastbeiträge
Pressemitteilungen
Videos