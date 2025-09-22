Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU TWAICE BATTERY INTELLIGENCE (IEU GT)

Referenz: 20250358
Veröffentlichungsdatum: 22 September 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

TWAICE TECHNOLOGIES GMBH

Ort

Beschreibung

Financing of research and development (R&D) activities dedicated to predictive analytics for batteries used in electric vehicles and battery storage systems in the period 2025-2029.

Ziele

The aim is to support the development of the promoter's simulation and analytics software suite for the batteries used in electric vehicles and battery storage, and related research and development on battery behaviour.

Sektor(en)

  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 25 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 50 million

Umweltaspekte

The project activities do not fall under Annexes I and II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory EIA. The activities included in the scope are not expected to have any relevant environmental impact. Such assumptions and any other relevant environmental aspect will be further assessed during the project appraisal.

Auftragsvergabe

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Projektstatus

In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Deutschland Dienstleistungen