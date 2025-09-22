TECHEU TWAICE BATTERY INTELLIGENCE (IEU GT)

Veröffentlichungsdatum: 22 September 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutTWAICE TECHNOLOGIES GMBH
Ort
Beschreibung
Financing of research and development (R&D) activities dedicated to predictive analytics for batteries used in electric vehicles and battery storage systems in the period 2025-2029.
Ziele
The aim is to support the development of the promoter's simulation and analytics software suite for the batteries used in electric vehicles and battery storage, and related research and development on battery behaviour.
Sektor(en)
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Umweltaspekte
The project activities do not fall under Annexes I and II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory EIA. The activities included in the scope are not expected to have any relevant environmental impact. Such assumptions and any other relevant environmental aspect will be further assessed during the project appraisal.
Auftragsvergabe
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Projektstatus
In Prüfung
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).