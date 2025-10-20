Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Armenien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2025 : 100.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
23/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2025
20250342
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a double-intermediated facility with the Central Bank of the Republic of Armenia (CBA) to support the economic recovery and resilience of the country by enhancing the access to financing for micro, small, medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The aim is to contribute to support SMEs and mid-caps in Armenia that carry out projects complying with EIB's eligibility criteria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
20 Oktober 2025
28 Oktober 2025
Weitere Unterlagen
23/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY II
Datum der Veröffentlichung
23 Sep 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
249562070
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250342
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Weitere Veröffentlichungen