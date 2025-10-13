Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 66.500.000 €
Finnland : 165.500.000 €
Schweden : 268.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2025 : 66.500.000 €
24/11/2025 : 165.500.000 €
24/11/2025 : 268.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Andere Links
Übersicht
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Related public register
02/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 500 Mio. Euro an Sandvik für innovative Bergbau- und Zerspanungstechnik

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2025
20250302
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
SANDVIK AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1247 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Investments in research, development and innovation (RDI) over the 2026-2029 period in development of new tools for industrial production, mining and rock excavation equipment which will be carried out in the Group's existing research and development (R&D) centres primarily in Sweden, Finland and Germany, and to a lesser extent in other regional EU 27 countries.

The promoter's RDI investments aim at developing advanced, sustainable, and high-performance solutions across its mining and machining product lines to improve productivity, safety, and environmental sustainability in both its own and its client's industrial processes.

Additionality and Impact

The operation supports the Bank's Innovation, Digital & Human Capital (IDHC) policy priority by financing RDI activities for the development of new products and technologies in the area of mining and rock excavation equipment, as well as in the field of tools and tooling systems for advanced industrial metal cutting. The project will fully contribute to TechEU under "Digitalisation and technological innovation", a core strategic priority within the Bank's Strategic Roadmap.


EIB financing supports the Promoter's investments addressing market failures and gaps associated with imperfect competition and incomplete markets for innovative manufacturing technologies, and those addressed by projects with positive knowledge and environmental externalities generation.


The Bank's contribution to the project is also supported by a combination of advantageous terms, flexible availability, and utilisation of the loan, facilitating the project's financing and implementation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project scope concerns RDI activities which do not fall under any of the Annexes of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. The project therefore does not require an EIA.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
13 Oktober 2025
24 November 2025
Weitere Unterlagen
02/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Link zum projekt
Übersicht
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Andere Links
Datenblätter
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 500 Mio. Euro an Sandvik für innovative Bergbau- und Zerspanungstechnik

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248278267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250302
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Finnland
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Andere Links
Übersicht
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Datenblätter
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 500 Mio. Euro an Sandvik für innovative Bergbau- und Zerspanungstechnik

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 500 Mio. Euro an Sandvik für innovative Bergbau- und Zerspanungstechnik
Andere Links
Datenblätter
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Übersicht
TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI
Related public register
02/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECH EU CRM MACHINING AND MINING RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen