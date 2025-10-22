Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The operation consists of an equity participation in Amethis Europe Expansion, a growth fund targeting SMEs with a European nexus and with expansion plans principally in Africa. The Fund will focus on companies providing Business to Business products and services.
The Fund is expected to enhance trade between EU and Africa and contribute toregional integration, by providing growth capital and managerial advice to EuropeanSMEs that are seeking to expand primarily in Africa through exports, expandinglocal presence, or nearshoring strategies. The Fund will seek to achieve thisthrough an investment strategy geared towards the African continent's vastdemands that are driven by a growing consumer base and urbanization. Thus, theoperation is expected to foster win-win outcomes for European corporates andrecipient African countries. Additionally, the operation will seek to support genderequality and inclusive business practices, while contributing to several sustainabledevelopment goals, including SDG 8 - Decent work and economic growth, SDG 9 -Industry, innovation and infrastructure, SDG 5 - Gender Equality, SDG 10 -Reduced inequalities, SDG 17 - Partnership for the goals."
The fund will operate in line with applicable EIB Environmental and Social standards.
N/A
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.