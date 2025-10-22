Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AMETHIS EUROPE EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/10/2025 : 20.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
AMETHIS EUROPE EXPANSION
Andere Links
Übersicht
AMETHIS EUROPE EXPANSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2025
20250235
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMETHIS EUROPE EXPANSION
AMETHIS INVESTMENT FUND MANAGER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 144 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an equity participation in Amethis Europe Expansion, a growth fund targeting SMEs with a European nexus and with expansion plans principally in Africa. The Fund will focus on companies providing Business to Business products and services.

The Fund is expected to enhance trade between EU and Africa and contribute toregional integration, by providing growth capital and managerial advice to EuropeanSMEs that are seeking to expand primarily in Africa through exports, expandinglocal presence, or nearshoring strategies. The Fund will seek to achieve thisthrough an investment strategy geared towards the African continent's vastdemands that are driven by a growing consumer base and urbanization. Thus, theoperation is expected to foster win-win outcomes for European corporates andrecipient African countries. Additionally, the operation will seek to support genderequality and inclusive business practices, while contributing to several sustainabledevelopment goals, including SDG 8 - Decent work and economic growth, SDG 9 -Industry, innovation and infrastructure, SDG 5 - Gender Equality, SDG 10 -Reduced inequalities, SDG 17 - Partnership for the goals."

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will operate in line with applicable EIB Environmental and Social standards.

N/A

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
22 Oktober 2025
29 Oktober 2025
Link zum projekt
Übersicht
AMETHIS EUROPE EXPANSION
Andere Links
Datenblätter
AMETHIS EUROPE EXPANSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen