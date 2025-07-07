Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

OVERTURE LIFE (IEU TI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 20.000.000 €
Gesundheit : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/10/2025 : 20.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Andere Links
Übersicht
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Related public register
11/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OVERTURE LIFE (IEU TI)
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB vergibt 20 Mio. Euro an Overture Life für Automatisierung in der Reproduktionsmedizin und Ausbau des Produktportfolios
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2025
20250117
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OVERTURE LIFE (IEU TI)
OVERTURE LIFE SLU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 42 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Overture Life develops innovative products for in vitro fertilisation, aiming to automate processes and make them more effective for successful assisted reproduction technology.

Bringing innovative devices to market, aimed at automating and simplifying complex procedures in embryology and assisted human reproduction laboratories. By leveraging automation and cutting-edge microfluidic technology, the promoter's approach is expected to enhance clinical outcomes, improve accessibility to in vitro fertilization (IVF) treatments, and reduce costs. Moreover, it is expected to support the creation and retention of a highly skilled workforce and generate a positive social impact.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By improving medical techniques which may enhance IVF outcomes, the project has the potential to generate positive social impact. Furthermore, by fostering knowledge spillover, the project will yield substantial socio-economic outcomes. Additionally, the project is expected to contribute to the creation and retention of skilled jobs to support the company's R&D endeavours. The Promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is generally not covered by EU directives on procurement. However, the Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
7 Juli 2025
29 Oktober 2025
Weitere Unterlagen
11/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OVERTURE LIFE (IEU TI)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL
Link zum projekt
Übersicht
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Andere Links
Datenblätter
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB vergibt 20 Mio. Euro an Overture Life für Automatisierung in der Reproduktionsmedizin und Ausbau des Produktportfolios

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OVERTURE LIFE (IEU TI)
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
243755531
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250117
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OVERTURE LIFE (IEU TI)
Andere Links
Übersicht
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Datenblätter
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB vergibt 20 Mio. Euro an Overture Life für Automatisierung in der Reproduktionsmedizin und Ausbau des Produktportfolios
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB vergibt 20 Mio. Euro an Overture Life für Automatisierung in der Reproduktionsmedizin und Ausbau des Produktportfolios
Andere Links
Datenblätter
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Übersicht
OVERTURE LIFE (IEU TI)
Related public register
11/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OVERTURE LIFE (IEU TI)
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen