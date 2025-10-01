Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/10/2025 : 100.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2025
20240742
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan facility will support the intermediary to finance bio-economy value chain projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 70% will support SMEs while up to 30% mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries shall be required to comply with applicable national and EU environmental and social legislation, where appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
1 Oktober 2025
9 Oktober 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

