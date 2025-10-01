CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI

Veröffentlichungsdatum: 13 Oktober 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutCASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
Ort
Beschreibung
The loan facility will support the intermediary to finance bio-economy value chain projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.
Ziele
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 70% will support SMEs while up to 30% mid-caps.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries shall be required to comply with applicable national and EU environmental and social legislation, where appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 9/10/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).