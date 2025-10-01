Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
CR ASTI LOAN FOR SMES AND MIDCAPS AND AGRI

Referenz: 20240742
Veröffentlichungsdatum: 13 Oktober 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Ort

Beschreibung

The loan facility will support the intermediary to finance bio-economy value chain projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.

Ziele

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 70% will support SMEs while up to 30% mid-caps.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 100 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries shall be required to comply with applicable national and EU environmental and social legislation, where appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 9/10/2025

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
1 Oktober 2025
9 Oktober 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Italien Durchleitungsdarlehen