GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 10.500.000 €
Italien : 39.300.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2025 : 200.000 €
20/11/2025 : 10.500.000 €
20/11/2025 : 39.300.000 €
11/07/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Italy: EIB lends €50 million to Italian multinational GPI to support its innovation strategy
Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2025
20240714
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
GPI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the company's ongoing research and development (R&D) activities, which are essential to enhance the promoter's offerings for the healthcare industry. The investment programme, to be implemented between 2025 and 2028, will support the digitalisation of the healthcare industry in Italy, France and beyond.

The project's investment will focus on software development and operations (DevOps) activities driving a portfolio of digital transformation sub-projects designed to enhance the entire healthcare service sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities neither fall under the Annexes I nor II of the Environmental Impact Assessment (EIA) EU Directive 2011/92/EU (amended by the Directive 2014/52/EU), therefore the project is not subject to an EIA procedure.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if during the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation, then the European Commission will be duly informed, which would require the promoter to apply those rules.

Kommentar(e)

Arranger: Banca Finint S.p.A.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
9 Juli 2025
20 November 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GPI RDI INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241340807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240714
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
