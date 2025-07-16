Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
VILNIUS CITY SCHOOLS

Unterzeichnung(en)

Betrag
84.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 84.000.000 €
Bildung : 84.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/01/2026 : 84.000.000 €
Datenblätter
VILNIUS CITY SCHOOLS
24/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS CITY SCHOOLS
Lithuanian capital Vilnius to build nine schools and kindergartens with €168 million financing from EIB and NIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/01/2026
20240612
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VILNIUS CITY SCHOOLS
UAB VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 176 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of 9 educational institutions in Vilnius City, Lithuania.

The project is aligned with the objectives of the European Education Area as it addresses a suboptimal investment situation in education infrastructure in the City of Vilnius. It is expected to contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular climate change mitigation and adaptation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Environmental and Social Policy, compliance with the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), as amended by Directive 2014/52/EU, the Birds Directive (2009/147/EC), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the EU Directive on Energy Performance of Buildings will be verified during appraisal. The operation is not located in or near Natura 2000 sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Juli 2025
15 Januar 2026
Weitere Unterlagen
24/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS CITY SCHOOLS
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILNIUS CITY SCHOOLS
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241412548
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240612
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Aktuelles und Storys

