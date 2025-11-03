Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2025 : 25.000.000 €
Datenblätter
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
Übersicht
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
07/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
Übergeordnetes Projekt
THEMATIC GREEN TRANSITION (INVESTEU VD) &DEBT PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2025
20240495
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
TRAILER DYNAMICS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the company's investments in electric trailer technology and production capacity in Germany over the next 3 years (2025-2027).

The aim is to contribute to speed up electrification of road freight transport in Europe. Hence, the project supports a wide range of EU policies and contributes to the European decarbonisation objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project also covers components of technology development, production scale-up costs including industrialisation, equipment and materials. Project components do not fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU) on the assessment of the effects of certain public and private projects on environment.

The Borrower has been assessed by the EIB as being a private company and hence not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
3 November 2025
5 November 2025
Weitere Unterlagen
07/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
Datenblätter
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235163866
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240495
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Übersicht
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
