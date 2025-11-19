Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
AVE BURGOS-VITORIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
325.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 325.000.000 €
Verkehr : 325.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2025 : 325.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
AVE BURGOS-VITORIA
Übersicht
AVE BURGOS-VITORIA
14/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
20/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE BURGOS-VITORIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke Burgos–Vitoria mit 1,7 Mrd. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2025
20230991
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AVE BURGOS-VITORIA
ADIF ALTA VELOCIDAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1700 million
EUR 3400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the new high-speed railway line Burgos-Vitoria, and potentially, a new bypass in Olmedo between the high-speed lines Madrid-Burgos and Madrid-Galicia. The line, which is approximately 100 km, is part of the Trans-European Network (TEN-T) Atlantic Corridor connecting Madrid and the Basque Country, as well as the Spanish and French border.

The project will comply with the applicable Technical Specifications (TSIs) for Interoperability and include the European Railway Traffic Management System (ERTMS). This will be further verified during the appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). Conformity with the requirements of the EIA Directive, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be checked during appraisal.

The promoter shall ensure that contracts for implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. Information on awarded main suppliers/contractors for the implementation of the envisaged operation is not available.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 November 2025
24 November 2025
Weitere Unterlagen
Übersicht
AVE BURGOS-VITORIA
Spanien: EIB finanziert Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke Burgos–Vitoria mit 1,7 Mrd. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

14/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
20/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE BURGOS-VITORIA
14/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
15/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
16/10/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
20/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE BURGOS-VITORIA

