LE HAVRE ACCESSIBILITE QUARTIERS SUD

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 105.000.000 €
Verkehr : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2025 : 105.000.000 €
LE HAVRE ACCESSIBILITE QUARTIERS SUD
Veröffentlichungsdatum
31 März 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2025
20230945
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LE HAVRE ACCESSIBILITE QUARTIERS SUD
LE HAVRE SEINE METROPOLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 118 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the extension of the tramway network of Le Havre to the Quartiers Sud, a wide post-industrial area undergoing a process of urban regeneration. In detail, the project will finance a new tramway section of 3.2 km, 5 new stations and the acquisition of 3 trams. This is part of a wider programme to extend the tramway network of Le Havre, including also a new branch of 10.8 km which is not part of the EIB's operation.

The aim is to improve the quality and attractiveness of public transport services in Le Havre. It should therefore reduce reliance on passenger cars and their modal share of urban mobility, limit their associated environmental impacts and improve the economic, environmental and social performance of the urban public transport network. The expected results of the project are in terms of savings in travel and waiting time for users, improved accessibility to places of study and work through more efficient and affordable public transport and better environmental sustainability, particularly as regards reduced air pollution, greenhouse gas emissions and road accidents.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and it was subject to an EIA procedure. It was declared of public utility on the 4th February 2025. The assessment of the project's environmental aspects will be carried out during appraisal, with reference to the EIA Directive, the Birds and the Habitat Directives and the Water Framework Directives.

The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
23 Juli 2025
28 November 2025
19/08/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LE HAVRE ACCESSIBILITE QUARTIERS SUD
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LE HAVRE ACCESSIBILITE QUARTIERS SUD
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
245426357
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230945
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
