Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 219.000.000 €
Schweden : 281.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2025 : 219.000.000 €
2/12/2025 : 281.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
8 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2025
20230187
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI
TRATON SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1218 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will support Traton Group's research, development and innovation (RDI) investments in modular vehicle architecture.

The objectives are to provide standardised interfaces, enhance flexibility, enable rapid technology integration and optimise production. The project aims to support interchangeable systems and modules, improve adaptability to meet specific customer requirements, ensure quick and scalable introduction of new technologies and reduce development lead times.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing RDI facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
30 Oktober 2025
2 Dezember 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240656821
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230187
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
