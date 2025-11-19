LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

Übersicht
The project concerns the construction, rehabilitation and equipping of 15 technical secondary schools (lycées techniques professionnels, LTPs) across various regions in Benin. The loan is expected to finance infrastructure and equipment for six of the 15 LTPs included in the project.
The aim is to improve the alignment between the skills of young people and the needs of the labour market. The project will support youth employment and economic growth in Benin. A higher employment rate will contribute to enhance well-being and reduce poverty among the population.
The project will comply with applicable national environmental legislation and with the EIB's environmental and social principles. The promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring will also be aligned with these requirements.
The promoter shall ensure that the project implementation will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
