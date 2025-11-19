Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Benin : 110.000.000 €
Bildung : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/01/2026 : 110.000.000 €
Datenblätter
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Übersicht
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
22/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Oktober 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/01/2026
20220816
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 258 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction, rehabilitation and equipping of 15 technical secondary schools (lycées techniques professionnels, LTPs) across various regions in Benin. The loan is expected to finance infrastructure and equipment for six of the 15 LTPs included in the project.

The aim is to improve the alignment between the skills of young people and the needs of the labour market. The project will support youth employment and economic growth in Benin. A higher employment rate will contribute to enhance well-being and reduce poverty among the population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will comply with applicable national environmental legislation and with the EIB's environmental and social principles. The promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring will also be aligned with these requirements.

The promoter shall ensure that the project implementation will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 November 2025
5 Januar 2026
Weitere Unterlagen
22/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Übersicht
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Datenblätter
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
252801343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220816
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
22/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Übersicht
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN
Datenblätter
LYCEES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU BENIN

