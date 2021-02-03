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CLIMATE ACTION AUSTRIA UNICREDIT (FL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
72.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 72.000.000 €
Energie : 72.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2022 : 72.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN AUSTRIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Mai 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2022
20210203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CLIMATE ACTION AUSTRIA UNICREDIT (FL)
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 92 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan with Unicredit Bank Austria for the intermediated financing of small and medium-sized renewable energy and energy efficiency projects in Austria.

The loan will support the development of renewable energy projects in Austria, contributing to renewable energy targets in the country and consequently in the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation aims at generating environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLIMATE ACTION AUSTRIA UNICREDIT (FL)
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141681581
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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