Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 35.350.000 €
Schweden : 50.850.000 €
Italien : 163.800.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2021 : 35.350.000 €
19/11/2021 : 38.800.000 €
19/11/2021 : 50.850.000 €
19/11/2021 : 125.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Electrolux erhält EIB-Darlehen für energieeffizientere Haushaltsgroßgeräte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2021
20200783
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
ELECTROLUX AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 585 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises a selection of the Promoter's planned expenditures in research, development and innovation (RDI) for the development of energy-efficient white goods and small home electric appliances. The project will be carried out in the Promoter's research and development (R&D) centres in Italy, Germany and Sweden and to a lesser extent in other smaller R&D facilities in the EU in the period 2021-2023.

The financing supports the Promoter's leading research in improved performance, user-friendliness, lower energy consumption and lower use of resources for a range of such household goods.

Additionality and Impact

The financing of this project supports RDI activities that generate significant positive knowledge, technology and environmental externalities, through the creation of innovative processes, products or services and through skills development and upgrading.

 

The Bank's contribution to the project is supported by a combination of its additionality profile, flexible drawdown terms, thereby facilitating the projects financing and full implementation.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities on home electric appliances are not listed in the annexes of the EIA directive 2011/92/EU amended by directive 2014/52 EU; therefore, the project is not subject to the EIA directive. The Bank's services will review the environmental aspects of the project during the due diligence process.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Weitere Unterlagen
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Electrolux erhält EIB-Darlehen für energieeffizientere Haushaltsgroßgeräte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134230659
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200783
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
EU-Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238157438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200783
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
EU-Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Andere Links
Übersicht
ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Datenblätter
ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Electrolux erhält EIB-Darlehen für energieeffizientere Haushaltsgroßgeräte

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Electrolux erhält EIB-Darlehen für energieeffizientere Haushaltsgroßgeräte
Andere Links
Related public register
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen