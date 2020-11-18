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S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/02/2022 : 250.000.000 €
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - mapy
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Aneks
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Location decision
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 2
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04/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 1-30
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo - Aneks
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05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Kijewo - załączniki
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04/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/02/2022
20200645
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE / GDDKIA - REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 562 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of the sections of the S3 expressway between Swinoujscie and Troszyn as well as between Brzozowo and Szczecin.

The project concerns the improvement of the main road access to Swinoujscie port, which is one of the main seaports of Poland on the Baltic Sea. The project will complete modernisation of an expressway standard road along the entire route between Swinoujscie and Szczecin and complement already improved S3 expressway and A6 motorway sections. The project will address six non-continuous sections of the S3 expressway, built mostly along an existing alignment of National road NR3 with a total length of approximately 65 km. The project addresses a gap in the efficiency of road network alignment and will improve traffic fluidity and safety in the north-west region of Poland and significantly contribute to better accessibility to the ports in particular. Project implementation will complement previous EIB operations along the Baltic-Adriatic Trans-European Transport Network (TEN-T) corridor.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring a full environmental impact assessment (EIA) procedure. EIA studies have been completed and the competent authorities have issued environmental decisions. Compliance with the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EC, as amended) is to be assessed during the appraisal. As the project alignment crosses several NATURA 2000 sites, procedure for analysis of impacts is to be assessed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2014/18/EC, where applicable), as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - mapy
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł
04/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Mapy
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Aneks
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Location decision
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 2
04/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 1-30
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo - Aneks
05/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Kijewo - załączniki
04/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - mapy
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134716067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135719404
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Mapy
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135736066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Aneks
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134520068
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134704174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Location decision
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134625887
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135719381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 2
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134708856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 1-30
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134712411
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo - Aneks
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135724475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Kijewo - załączniki
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135722780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN
Datum der Veröffentlichung
4 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133392519
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200645
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
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Datenblätter
S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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