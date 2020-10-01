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WIND TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 126.000.000 €
Spanien : 224.000.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2021 : 50.000.000 €
30/11/2020 : 54.000.000 €
11/02/2021 : 72.000.000 €
11/02/2021 : 78.000.000 €
30/11/2020 : 96.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND TECHNOLOGY RDI
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB finanziert die Innovationsstrategie von Siemens Gamesa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2020
20200376
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WIND TECHNOLOGY RDI
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 601 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of on-shore wind power generation technologies and related services, carried out primarily in Spain and, to a minor extent, in Denmark in the period 2020-23.

The project supports investment in innovation and skills and promotes climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under any of the annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU; moreover, they are expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. As such, it is unlikely that the local environmental competent authorities will require an environmental impact assessment (EIA) for the project. However, the environmental details will be assessed during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Weitere Unterlagen
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND TECHNOLOGY RDI
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND TECHNOLOGY RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB finanziert die Innovationsstrategie von Siemens Gamesa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130609485
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200376
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WIND TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236832439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200376
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND TECHNOLOGY RDI
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND TECHNOLOGY RDI
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Datenblätter
WIND TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB finanziert die Innovationsstrategie von Siemens Gamesa

Aktuelles und Storys

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Spanien: Die EIB finanziert die Innovationsstrategie von Siemens Gamesa
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Photogallery

EIB finances Siemens Gamesa’s innovation strategy
Wind Technology RDI
©Siemens

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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