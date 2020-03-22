Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 200.000.000 €
Gesundheit : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2020 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Story zum Projekt
Schnelle Linderung
Story zum Projekt
Wohin mit dem Geld?
Übergeordnetes Projekt
NC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2020
20200322
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
MINISTERE DE LA SANTE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 230 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of financing of eligible costs incurred by the government of Morocco in relation to the COVID-19 pandemic. This includes acquisition of medical equipment, medical supplies, drugs and logistics, as well as the strengthening of medical health system with pandemic preparedness interventions.

The project is supporting the National surveillance and response plan to fight COVID-19 of the Moroccan Government. The epidemic of COVID-19 is anticipated to trigger severe shortages in the epidemiological area, healthcare services delivery and supply of critical consumables in an already underfinanced and stretched health sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will implement the project in accordance with the EIB's Environmental and Social principles and standards.

The promoter will implement the project in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
NC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMME LOAN
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130353283
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200322
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Andere Links
Übersicht
MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Datenblätter
MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Story zum Projekt
Schnelle Linderung
Story zum Projekt
Wohin mit dem Geld?
Übergeordnetes Projekt
NC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Story zum Projekt
Schnelle Linderung
Story zum Projekt
Wohin mit dem Geld?
Andere Links
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Übergeordnetes Projekt
NC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen