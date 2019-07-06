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KEMI BIOPRODUCT MILL

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 300.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2023 : 50.000.000 €
12/12/2023 : 50.000.000 €
11/02/2021 : 200.000.000 €
Andere Links
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08/02/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEMI BIOPRODUCT MILL
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12/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
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15/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Story zum Projekt
Holz schlägt fossile Brennstoffe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2021
20190706
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KEMI BIOPRODUCT MILL
METSA FIBRE OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 604 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The projects consists of investments in the energy island and environmental protection measures of a larger project aiming at upgrading an existing pulp mill at the Promoter's site operational in Kemi, Finland.

The project aims at developing a modern pulp mill for the manufacturing of renewable pulp, through highly efficient production capacity, using sustainable feedstock.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. An environmental impact assessment will be carried out and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.

Weitere Unterlagen
08/02/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEMI BIOPRODUCT MILL
12/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
15/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEMI BIOPRODUCT MILL
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125872363
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190706
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2023
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131840606
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190706
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179925840
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190706
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238333266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190706
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Andere Links
Übersicht
KEMI BIOPRODUCT MILL
Datenblätter
KEMI BIOPRODUCT MILL
Story zum Projekt
Holz schlägt fossile Brennstoffe

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Story zum Projekt
Holz schlägt fossile Brennstoffe
Andere Links
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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Medienanfragen

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