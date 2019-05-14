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CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2019 : 250.000.000 €
Andere Links
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12/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Étude d'Impact sur l'Environnement
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04/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Etude d'Impact - Parc photovoltaïque au sol - Commune de Courlaoux
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03/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Etude d'Impact - Parc photovoltaïque au sol - Commune d'Inzinzac-Lochrist

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2019
20190200
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL
CREDIT AGRICOLE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan that will finance small-scale projects launched by SMEs and Midcaps or public entities contributing to climate action.

The aim is to boost and further mobilise investments of enterprises active in the field of Renewable Energy, Energy Efficiency and Green Vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
12/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Étude d'Impact sur l'Environnement
04/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Etude d'Impact - Parc photovoltaïque au sol - Commune de Courlaoux
03/03/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Etude d'Impact - Parc photovoltaïque au sol - Commune d'Inzinzac-Lochrist

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Étude d'Impact sur l'Environnement
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
173523159
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190200
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Etude d'Impact - Parc photovoltaïque au sol - Commune de Courlaoux
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179095409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190200
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Etude d'Impact - Parc photovoltaïque au sol - Commune d'Inzinzac-Lochrist
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241353998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190200
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL - Étude d'Impact sur l'Environnement
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Übersicht
CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL
Datenblätter
CREDIT AGRICOLE - TRANSITION ENERGETIQUE MBIL

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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