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ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 85.000.000 €
Verkehr : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/02/2021 : 85.000.000 €
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Finanzierungsvertrag von 85 Millionen Euro für rasche Digitalisierung der Autobahninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/02/2021
20190193
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 102 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of electronic toll collection and real-time traffic monitoring and management systems on the Moroccan motorway network.

The project aims at the digitalisation of payment systems, access to real-time information on traffic conditions and the personalisation of services for the users of Morocco's motorway network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If it would be located within the European Union, the project would not fall under the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related research, development and innovation (RDI) and Information and Communication Technology (ICT) activities take place mainly inside office type buildings and concern, to a large extent, software development that is not expected to produce any particular negative impact on the environment. The rollout of the telecom fibre infrastructure also has limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Nevertheless, full environmental details will be assessed during appraisal.

The Bank will require that the Promoter ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

To be guaranteed under ELM 2014-2020 or its successor.

Weitere Unterlagen
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
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Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Finanzierungsvertrag von 85 Millionen Euro für rasche Digitalisierung der Autobahninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131329626
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190193
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
Datenblätter
ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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