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WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 63.000.000 €
Energie : 63.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2020 : 22.050.000 €
25/06/2020 : 40.950.000 €
Andere Links
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12/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/06/2020
20180853
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
WINDKRAFT SIMONSFELD AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 63 million
EUR 84 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the implementation and operation of three wind farms in Lower Austria, totalling up to 80 MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The authorisation of all three wind farms was subject to an environmental impact assessment (EIA) process. Permit amendment processes are ongoing at the time of appraisal. Some turbines are located close to sites of nature conservation and also close to other wind farms.

The European Commission has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.

Weitere Unterlagen
12/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen auf die Umwelt - Poysdorf-Wilfersdorf V
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02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Zusammenfassende bewertung der umweltauswirkungen - Poysdorf-Wilfersdorf V
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95827528
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen auf die Umwelt - Poysdorf-Wilfersdorf V
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95880857
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Dürnkrut III
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133484391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen - Poysdorf-Wilfersdorf V
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133480991
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - UVE Zusammenfassung - Wind farm Prinzendorf III
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133479683
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen auf die Umwelt - Wind farm Prinzendorf III
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133484488
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Zusammenfassende bewertung der umweltauswirkungen - Poysdorf-Wilfersdorf V
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133478565
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180201997
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180853
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen