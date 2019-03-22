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RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 39.000.000 €
Deutschland : 51.000.000 €
Schweden : 69.000.000 €
Belgien : 117.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/04/2019 : 24.000.000 €
28/05/2019 : 39.000.000 €
3/04/2019 : 51.000.000 €
3/04/2019 : 69.000.000 €
28/05/2019 : 117.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/04/2019
20180651
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
ATLAS COPCO AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 669 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's research, development and innovation (RDI) investments to develop sustainable productivity solutions carried out in its compressor, vacuum and industrial business areas over the 2019-22 period in the EU.

The project will contribute to developing the promoter's knowledge and know-how in compressor, vacuum and industrial technologies for application in a wide range of industrial equipment. The promoter's RDI activities are essentially driven by the need to develop enhanced product solutions, which allow its clients to increase the levels of productivity, energy efficiency, safety and ergonomics as well as to reduce the environmental impact of their production processes. The project concerns the promoter's investments to be carried out in the 2019-2022 period in its European sites but primarily in Sweden and Belgium.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88110161
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180651
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Deutschland
EU-Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185104455
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180651
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Deutschland
EU-Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Andere Links
Übersicht
RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Datenblätter
RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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