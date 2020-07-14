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WACHSTUMSFONDS BAYERN 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/03/2021 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/03/2021
20180365
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
LFA FOERDERBANK BAYERN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 165 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Risk finance participation in the German Venture Capital (VC) Fund Wachstumsfonds Bayern 2, which is backed by the Bavarian Regional Promotional Bank LfA. The VC-Fund undertakes investments in life science and technology companies alongside private co-investors.

The project objective is to strengthen the capital base and to provide capital for companies in the growth phase.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that the investments carried out by the portfolio companies comply with the EU acquis in the field of environment, the Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that the portfolio companies in which the Fund invests comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Fund Manager will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131150286
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180365
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136182136
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180365
Letzte Aktualisierung
22 Dec 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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