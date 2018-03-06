EPTA GROUP MACHINERY AND RDI

Übersicht
The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) on industrial refrigerators and related product and investments in Advanced Manufacturing Technology (AMT). The activities will be carried out in Italy over the period between 2018 and 2021.
The RDI part of the project aims at developing new products and upgrade its existing ones in terms of performance, energy efficiency and compliance with the new directives on refrigerants. The AMT part of the project aims at upgrading and expanding the promoter's manufacturing capacity in Italy with state-of-the-art machinery and equipment to improve the manufacturing efficiency of its production sites.
Research and development activities on refrigerators are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The project does not include any new constructions. The planned capital investments will be installed in already-authorised facilities. The financed R&D activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Directives on procurement. The procurement procedures to be followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.