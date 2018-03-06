Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EPTA GROUP MACHINERY AND RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/11/2020 : 20.000.000 €
7/02/2019 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/02/2019
20180306
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
EPTA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 93 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) on industrial refrigerators and related product and investments in Advanced Manufacturing Technology (AMT). The activities will be carried out in Italy over the period between 2018 and 2021.

The RDI part of the project aims at developing new products and upgrade its existing ones in terms of performance, energy efficiency and compliance with the new directives on refrigerants. The AMT part of the project aims at upgrading and expanding the promoter's manufacturing capacity in Italy with state-of-the-art machinery and equipment to improve the manufacturing efficiency of its production sites.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities on refrigerators are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The project does not include any new constructions. The planned capital investments will be installed in already-authorised facilities. The financed R&D activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Directives on procurement. The procurement procedures to be followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Weitere Unterlagen
08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84919378
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180306
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164828733
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180306
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Andere Links
Übersicht
EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Datenblätter
EPTA GROUP MACHINERY AND RDI
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen