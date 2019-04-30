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ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2021 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2021
20180241
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises an intermediated facility for on-lending to eligible private agri-food sector investments in Zambia.

This project will support the access to finance for private sector entities - mainly small and medium-sized enterprises (SMEs) - carrying out agriculture value chain projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and EIB standards, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB Guide to Procurement, as appropriate.

Weitere Unterlagen
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94217123
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180241
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248066417
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180241
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
Andere Links
Übersicht
ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY
Datenblätter
ZAMBIA AGRICULTURE VALUE CHAIN FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen